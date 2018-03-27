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Джоли встречается с симпатичным риэлтором, а Питт развлекается на свидания с девушками
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Джоли встречается с симпатичным риэлтором, а Питт развлекается на свидания с девушками 

Passion.ru 49 минут назад
Фото: Passion.ru
Западные СМИ трубят, что Анджелина Джоли недавно начала встречаться с неким риэлтором из Калифорнии. «Он очень симпатичный мужчина и выглядит старше Энджи», — сообщил очевидец свидания пары в интервью порталу Entertainment Tonight.
При этом другие источники уверяют, что экс-супруг Джоли Брэд Питт тоже не скучает в одиночестве, но не привязывается к какой-то одной из своих новых знакомых. «Он наслаждается ни к чему не обязывающими встречами», — признался инсайдер в том же интервью.
Напомним, Анджелина и Брэд по-прежнему не разведены официально, хотя расстались полтора года назад. У экс-супругов шестеро детей — трое родных и трое приемных.
Фото: Global Look Press
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