Джоли встречается с симпатичным риэлтором, а Питт развлекается на свидания с девушками

Западные СМИ трубят, что Анджелина Джоли недавно начала встречаться с неким риэлтором из Калифорнии. «Он очень симпатичный мужчина и выглядит старше Энджи», — сообщил очевидец свидания пары в интервью порталу Entertainment Tonight. При этом другие источники уверяют, что экс-супруг Джоли Брэд Питт тоже не скучает в одиночестве, но не привязывается к какой-то одной из своих новых знакомых. «Он наслаждается ни к чему не обязывающими встречами», — признался инсайдер в том же интервью. Напомним, Анджелина и Брэд по-прежнему не разведены официально, хотя расстались полтора года назад. У экс-супругов шестеро детей — трое родных и трое приемных. Фото: Global Look Press