Хроническая усталость и другие враги хорошего секса в XXI веке

Хроническая усталость

Синдром хронической усталости — диагноз, который знаком многим жителям больших городов. Что это такое? Главным образом, постоянное чувство усталости, не проходящее даже после длительного отдыха. Главной причиной возникновения синдрома считаются высокие и длительные психоэмоциональные нагрузки. А о каком сексе может идти речь, когда все время чувствуешь себя выжатым лимоном? Да, сексуальна апатия тоже является симптомом этого заболевания. Если чувствуете что-то похожее, значит необходимо менять распорядок дня: наладить режим сна и питание, больше отдыхать и даже пройти курс психотерапии.

Секс везде

Кино, реклама, искусство — секс проник абсолютно во все сферы нашей жизни. От переизбытка подобной информации интерес к сексу — как ни странно — только ослабевает. Он перестает быть будоражащим и особенным. Он присутствует везде, и это не делает его чем-то запретным. А именно ощущение некоего табу и уникальности вызывает то самое волнующее предвкушение секса.

Технический прогресс

Телевизор, компьютер, социальные сети и прочие технологические новинки сделали жизнь легче и удобнее. Общение и флирт в социальных сетях стали самыми простыми вариантами. Сексуальное удовлетворение можно получить и без партнера: просматривая порнографию или используя секс-игрушки. Все это легко, просто и, как говорится, под рукой. Но разве сможет это полностью заменить отношения и секс с реальным и любимым человеком? Думаем, что нет. А использовать секс-игрушки вдвоем или смотреть эротические фильмы вместе намного интереснее.

Вредные привычки

В ритме большого города люди часто расслабляются и снимают стресс при помощи алкоголя и сигарет. А это, между прочим, злейшие враги хорошего секса. Все дело в том, что они негативно влияют на либидо: снижается сексуальное желание, а у мужчин может возникнуть проблемы с потенцией. Поэтому алкоголь и сигареты лучше вычеркнуть из списка расслабляющих вещей. Есть более приятные и полезные способы. Например, примите вместе ванну или сделайте друг другу эротический массаж.

Неправильное питание

Это тоже своего рода вредная привычка. Мы перекусываем на бегу и злоупотребляем фаст-фудом, иногда без особой необходимости. И мы даже не про устриц и спаржу, которая повышает либидо и вот это все, мы хотя бы про витамины и необходимые нашему организму вещества, которые можно получить из овощей и фруктов, например. В общем, следите за тем, что едите, и будет вам счастье: сексуальное в том числе.