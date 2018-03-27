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Бен Аффлек взял Линдси Шукус на съемки фильма на Гавайях (фото)
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Бен Аффлек взял Линдси Шукус на съемки фильма на Гавайях (фото) 

Журнал ОК! 2 часа назад
Актера Бена Аффлека и его возлюбленную, телепродюсера Линдси Шукус, сфотографировали на Гавайях. Там у Аффлека проходят съемки нового проекта для сервиса Netflix, а Шукус, очевидно, поддерживает его и заодно неплохо проводит время. На нескольких снимках, опубликованных папарацци, видно, что влюбленные в компании друг друга чувствуют себя прекрасно и им всегда есть о чем поговорить.
Бен Аффлек и Линдси Шукус
Кадр выше был сделан, когда влюбленные — спокойные и расслабленные — направлялись на завтрак в один из местных ресторанов. После их сфотографировали на самой площадке: Линдси находилась в палатке во время дождя, но работа над будущим фильмом практически не прекращалась, и лишь в момент ливня Бен присоединился к избраннице.
Недавно прошел слух, будто Бен Аффлек умолял свою жену Дженнифер Гарнер начать все сначала, но та дала ему понять, что ее это не интересует. Впрочем, слух странноватый, учитывая, что Аффлек и Шукус задумываются о совместном проживании и вводят друг друга в свои круги общения. Так, Бен уже успел познакомиться с потенциальной тещей.
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