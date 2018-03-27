Это точно любовь! 44-летнюю Хайди Клум застукали целующейся с 28-летним Томом Каулитцем

44-летняя супермодель не скрываясь целовалась с 28-летним гитаристом в перерыве между съемками шоу талантов America’s Got Talent. Они смеялись в окружении съемочной группы и выглядели совершенно счастливыми.

Впервые о романе Хайди с кумиром эмо-молодежи нулевых заговорили 14 марта, когда влюбленные вместе покинули вечеринку ювелиного бренда Lorraine Schwartz в Голливуде. Несмотря на то, что на самом приеме пара не показывала знакомства, домой они уехали вместе. А как тебе новая пара — как думаешь, подходят друг другу?

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Фото:Instagram