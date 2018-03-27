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Образцовая трансгендер-солдат вышла замуж за трансгендера-актера
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Образцовая трансгендер-солдат вышла замуж за трансгендера-актера 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании офицер-трансгендер заключила брак с актером, который раньше был женщиной. Об этом сообщило издание The Mirror.
Церемония прошла в пятницу, 23 марта. 31-летняя капитан Ханна Уинтерборн (Hannah Winterbourne) вышла замуж за 40-летнего актера Джейка Грэфа (Jake Graf) в ратуше лондонского района Челси. Невеста сравнила свадьбу с «диснеевской сказкой» и призналась, что раньше могла только мечтать о ней.
Уинтерборн считается самым титулованным солдатом-трансгендером британской армии. Она начала службу, будучи мужчиной, однако в 25 лет во время афганской кампании приняла решение сменить пол. «Я сделала это, потому что я женщина. У меня не было выбора. Ведь нельзя выбрать, какой ты расы, левша или правша, вот и у меня было так же», — объяснила она. Вскоре после этого офицер познакомилась со своим будущим мужем, который начал гормональную терапию по коррекции пола 11 лет назад.
В сентябре 2017 года он сделал предложение Уинтерборн во время лодочной прогулки, предварительно спросив разрешения ее отца.
Пара не представляет будущей жизни без детей и планирует воспользоваться услугами суррогатной матери. Они надеются, что их пример поможет другим трансгендерам найти любовь.
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