Солдат-трансгендер вышла замуж за актера, родившегося женщиной

Капитан британских вооруженных сил 31-летняя Ханна Винтерборн, которая когда-то была мужчиной, вышла замуж за своего бойфренда, 40-летнего актера Джейка Графа, родившегося женщиной, пишет таблоид Daily Mail.

Идя в ратушу в лондонском Челси, они заявили: «Мы такие же, как любые другие жених и невеста».

Молодожены были названы самой передовой трансгендерной «звездной парой» в мире. Было отмечено, что их свадьба была «словно фильм Диснея».

Как пишет газета, капитан Винтербон провел несколько лет в армии, будучи мужчиной, прежде чем принял пять лет назад решение об операции по смене пола во время командировки в лагерь Бастион в Афганистане.

Джейк, который снялся вместе с Эдди Редмайном в голливудском фильме «Датская девочка», совершил смену пола, когда ему было 25 лет. По его словам, он пережил ужасное детство, когда «каждую ночь молился, чтобы проснуться мальчиком».

Тем не менее сейчас начавшая встречаться несколько лет назад пара предпочитает не раскрывать свои прежние имена.

После того как они сыграли свадьбу, молодожены плакали от счастья.

По словам Ханны, когда она была моложе, то даже представить не могла, что с ней это может произойти такое. Это всегда казалось ей несбыточной мечтой.

Супружеская пара теперь будет жить в армейских кварталах возле казармы Ханны. Новоявленная миссис Граф отметила: «Просто я еще одна девушка, вышедшая замуж за еще одного парня», добавив, что теперь они могут подумать о том, чтобы завести детей.