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Наблюдательная россиянка узнала об измене мужа с помощью лайков
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Наблюдательная россиянка узнала об измене мужа с помощью лайков 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Нешуточные страсти разгорелись вокруг главного челябинского университета. Супруга преподавателя вуза узнала о романе мужа со студенткой благодаря лайкам в Instagram.
Девушка внимательно ознакомилась со страничкой соперницы в социальных сетях и обнаружила там снимки, сделанные в ее собственной квартире. На опубликованных фотографиях можно увидеть одежду жены изменщика и даже ее кота, что особенно возмутило женщину. На любопытный инцидент первыми обратили внимание пользователи Pikabu.
Обманутая супруга не стала молчать и выложила обличительный пост в Instagram, осветив историю а мельчайших подробностях. «Считаете ли вы нормальным, что любовница моего мужа выкладывает фото в моей одежде из нашей квартиры, где стоит кроватка моего новорожденного сына? Это норма? Вопрос второй: то, что женатый преподаватель спал со своей студенткой еще до моей беременности — это норма? Ну и третье — давайте скинемся и дадим ей денег, чтобы она себе одежды купила, а мою не трогала?», — написала девушка.
Сообщается, что учащаяся Южно-Уральского государственного университета даже и не думала скрывать свою связь с преподавателем и выкладывала фотографии из разобранной постели, сопровождая их провокационными подписями. Однако после скандала она закрыла свою страницу. Что касается неверного возлюбленного, то он и вовсе удалился из социальных сетей. Позже стала известна еще одна любопытная деталь: обманутая женщина сама познакомилась с будущим мужем, будучи его студенткой. Видимо, донжуан с тех пор не изменял традициям, зато изменил своей пассии.
Похожая ситуация произошла в прошлом году, когда пользователь сети Instagram Юлия опубликовала на своей странице коллаж из двух фотографий. Один из снимков сделала она сама из окна супружеской спальни, другую — неизвестная ей женщина из той же самой спальни, судя по ракурсу фото и виду из окна. Вступив в переписку с женщиной, сделавшей снимок, Юлия выяснила, что та действительно является любовницей ее мужа.
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