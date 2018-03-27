Джастин Бибер показал поклонникам свою новую девушку. На этот раз ей стала 22-летняя топ-модель

Бибер определенно пользуется успехом у красивых девушек: в очередной раз канадский поп-исполнитель засветился перед камерами с прекрасной юной блондинкой, которой оказалась топ-модель Баскин Чемпион.

Парочка попала в объектив папарацци на концерте Крейга Дэвида. Впрочем, Джастин не очень-то и скрывал свои чувства: он обнимал девушку и следил, чтобы ей никто не мешал.

Скорее всего, Баскин познакомила с Бибером сестра — она встречается с приятелем Джастина, Патриком Шварценеггером

Поклонники же выбор Джастина осудили. Дело в том, что канадец совсем недавно расстался с Селеной Гомес и она довольно тяжело переживает этот разрыв.