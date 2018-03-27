Анна Фэрис — о том, как соцсети помогли разрушить брак с Крисом Праттом: «Мы сами виноваты»

В беседе с актером Дэксом Шепардом для его звездного подкаста Анна Фэрис призналась, что после разрыва с Крисом Праттом в прошлом году разочаровалась в браке.

Анна и Крис смогли сохранить дружеские отношения и продолжают совместно воспитывать 5-летнего сына Джека, однако в браке они испытывали большой стресс. Не последней причиной этого стресса была попытка быть идеальной семьей в социальных сетях. Анна Фэрис вспоминает, что пара, которую журналисты не раз называли идеальной и образцовой, просто боялась подвести фанатов.

— вспоминает Анна Фэрис.

Сейчас актриса встречается с режиссером Майклом Барреттом, Криса Пратта также не так давно заметили в компании новой избранницы.

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Фото:Instagram