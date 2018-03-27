Ещё
Анна Фэрис — о том, как соцсети помогли разрушить брак с Крисом Праттом: «Мы сами виноваты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Фэрис — о том, как соцсети помогли разрушить брак с Крисом Праттом: «Мы сами виноваты» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В беседе с актером Дэксом Шепардом для его звездного подкаста Анна Фэрис призналась, что после разрыва с Крисом Праттом в прошлом году разочаровалась в браке.
Анна и Крис смогли сохранить дружеские отношения и продолжают совместно воспитывать 5-летнего сына Джека, однако в браке они испытывали большой стресс. Не последней причиной этого стресса была попытка быть идеальной семьей в социальных сетях. Анна Фэрис вспоминает, что пара, которую журналисты не раз называли идеальной и образцовой, просто боялась подвести фанатов.
— вспоминает Анна Фэрис.
Сейчас актриса встречается с режиссером Майклом Барреттом, Криса Пратта также не так давно заметили в компании новой избранницы.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Что делать, если тебе достался идеальный мужчина и худший любовник в одном лице Было — стало: как сложилась жизнь звезд «Дома-2» экс-супругов Марии Круглыхиной и Палыча после реалити Папарацци застукали Кару Делевинь и Пэрис Джексон за страстными поцелуями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе6
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР4
У Веры Брежневой новая молодая соперница22
Почему вредно запивать еду
Полезен ли 15-минутный сон2
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение