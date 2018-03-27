Ольга Дроздова угрожает мужу разводом

Народная артистка России Ольга Дроздова честно призналась, что серьезно поговорила с мужем Дмитрием Певцовым о возможном расставании. Артистка стала задумываться о расторжении брака.

В последнее время женщину часто посещают мысли о разводе. Находясь под впечатлением от повальных разводов среди своих коллег по цеху, она начала бояться проблем в своей семейной жизни. «Примеряю ситуацию на себя и потому страшновато… Но что касается нашей семьи, она стоит на терпении моего мужа. Хотя с возрастом я учусь этому качеству, поняла, что, промолчав, берегу и себя, и Диму», — откровенно признается Дроздова.

Что бы снять тревогу, звезда пригрозила супругу расставанием и определила несколько условий: если она влюбится в другого мужчину, то не будет мучить ни себя, ни своего партнера, а просто уйдет. «Я свободолюбивая и считаю, что ни один человек не может принадлежать другому», — сообщила артистка. Ну а ежели у Дмитрия появится кто-то на стороне, он должен будет деликатно и, главное, вовремя сообщить об этом жене. «Говорю Диме: у меня такой возраст, если надумаешь молодуху завести, хоть предупреди, чтобы я подготовиться успела. А то потом никому не нужна буду и придется, как теперь модно, заводить себе 20-летнего мальчика».

Певцов в последнее время стал часто устраивать Дроздовой сцены ревности. Звезда разоткровенничалась и добавила, что заметила странности в поведении супруга: «стоит в присутствии Димы около меня появиться привлекательному мужчине, он начинает наворачивать круги, хвост распускает».