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Дима Билан увлекся участницей «Голоса»
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Дима Билан увлекся участницей «Голоса» 

WomanHit.ru 56 минут назад
Фото: WomanHit.ru
На личной странице Димы Билана в «Инстаграме» появилось селфи в компании очаровательной блондинки. В подписи к снимку артист указал, что это его давняя подруга, участница первого сезона шоу «Голос», 27-летняя Юлия Терещенко.
«Юль! Ну рад был тебя повидать!» — подписал он кадр. «Такие лица у людей, которые не виделись вечность и сильно скучали!» — подписала похожую фотографию певица в своем микроблоге. В комментариях поклонники не преминули порассуждать о возможных романтических отношениях между коллегами. Напомним, что артисты знают друг друга с 2012 года: тогда, во время выступления в эфире популярной программы, Билан первым отметил ее талант.
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