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Жена Александра Малинина показала архивные кадры с их детьми-двойняшками
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Жена Александра Малинина показала архивные кадры с их детьми-двойняшками 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Эмма Малинина, супруга популярного исполнителя Александра Малинина, порадовала поклонников, показав редкие архивные кадры с детьми-двойняшками. В этом году Фрол и Устинья отпразднуют совершеннолетия, однако на опубликованном видео они совсем еще крохи.
Пользователи социальных сетей пришли в восторг: «Чудо. Детки — папина копия. Эмма, уж очень сильна ваша любовь к мужу», «Здоровья, счастья, удачи всем вам. Обожаю вашу семью», «Невероятные эмоции. Ангелочки! Счастья, счастья, счастья вам всем!», «Дай Бог вашей семье счастья, мира, любви!», «Самое большое счастье — это то, что вы, Эмма, появились в жизни Александра и остались в ней навсегда! И только благодаря вам существует ваша прекрасная СЕМЬЯ и мы наслаждаемся талантом Малининых».
Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 25 Мар 2018 в 2:41 PDT  Напомним, Александр и Эмма Малинины поженились в 1990 году (недавно пара отпраздновала 28 лет со дня свадьбы). Супруга артиста — врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, глава частной гинекологической клиники и сети аптек. В этом союзе певец вырастил приемного сына Антона (сына Эммы от первого брака), а в 2000 году снова стал папой — на свет появились двойняшки Фрол и Устинья.
Также у артиста есть сын Никита Малинин (1981 года рождения) от первого брака и дочь Кира Евдокимова — от второго (девочка родилась в 1986 году, а в 1991 году ее мама эмигрировала в США, воспитанием ребенка занимался новый муж экс-супруги Александра Малинина).
Фото: Instagram
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