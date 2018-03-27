45-летняя Гвинет Пэлтроу снова невеста

Актриса вовсю готовится к свадьбе: 45-летняя Гвинет обручилась со своим бойфрендом, голливудским продюсером Брэдом Фэлчаком. Гвинет и Брэд встречаются с 2014 года (пара познакомилась на съемках сериала «Лузеры»), и вот теперь они решили, что было бы неплохо узаконить отношения. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Небесно-голубой цвет очень идет нежной блондинке Гвинет. На этом мягком фоне слишком резко выделяются черный кожаный ремень и черные ботильоны. Я бы заменила пояс на золотой и поддержала его изящными босоножками на тоненьких золотистых ремешках. Они добавят в образ блеска и вместе с тем не разрушат его воздушность.