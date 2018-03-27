Кто виноват в гибели девушки на Северном мосту в Краснодаре

Краснодар. 27 марта — Новая Кубань. Родственники и друзья покойной рассказали о личной драме и странной болезни.

Утром 22 марта в Краснодаре произошло ЧП. В результате падения с Северного моста погибла 24-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ , так как девушка упала на железнодорожные пути.

Очевидицами трагедии стали ученики школы, расположенной неподалеку и водители транспортных средств, проезжавшие в это время по Северному мосту. Они рассказывают, что произошло все очень быстро. Никто даже не предполагал, что девушка планирует совершить какой-либо необдуманный поступок. Она просто шла по мосту, а потом в одно мгновенье оказалась внизу.

Родственники и друзья погибшей подозревают, что поступок 24-летняя спортсменка могла совершить из-за личной драмы. В прошлом году девушка вышла замуж, однако её ожидания относительно женского счастья и семейного благополучия почему-то пошли в разрез с реальностью.

* Известны мотивы поступка погибшей на Северном мосту в Краснодаре

С 27-летним супругом краснодарка познакомилась на работе. Девушка занималась спортом, была чемпионкой России по гандболу, тренировала детей и судила краевые соревнования.

Их отношения с молодым человеком развивалась стремительно. Спустя неделю после знакомства она уже представила его своим родителям.

Как рассказывают друзья погибшей, первое время он вел себя вежливо, обходительно. Однако уже после того, как парень сделал ей предложение, все пошло не так.

Родители погибшей думали, что все наладится и продолжали подготовку к свадьбе.

Накануне бракосочетания молодые устроили вечеринку для близких друзей.

Многие из приглашенных поспешили покинуть праздник из-за поведения выпившего жениха.

В день свадьбы 22 сентября 2017 года невеста пришла в ЗАГС с заплаканными глазами.

Молодая семья переехала жить в Майкоп. Родители мужа купили там для молодых квартиру.

Друзья погибшей вспоминают, что после свадьбы общение с девушкой практически прекратилось, а потом они стали узнавать, что она подумывает о разводе, но супруг ей постоянно угрожает.

В декабре 2017 года девушка приехала в Краснодар, чтобы сдать сессию. Она училась в КубГАУ. Уже тогда она не спешила возвращаться домой к мужу. Однако ей стали поступать угрозы от него.

В январе текущего года родителям пришлось ехать в Майкоп, чтобы забрать свою дочь. Все произошло после звонка свекра. Он сообщил, что у девушки, якобы, нервный срыв.

Отец покойной вспоминает, что тогда его дочь попала в больницу. По странному стечению обстоятельств у нее диагностировали токсический гепатит. Это заболевание является следствием употребления лекарственных препаратов, алкоголя и веществ, содержащих токсины.

Следует отметить, что девушка была членом Сборной России по гандболу и регулярно проходила углубленное медицинское обследование.

В больнице она пробыла несколько месяцев. Затем её забрали домой родители.

13 марта за супругой приезжал её муж в сопровождении своих друзей и родственников. Разговор не сложился, произошел скандал.

В тот роковой день 22 марта девушка сказала родным, что идет в гости к подруге. Родители забили панику после того, как им стало известно, что подруга ни о какой запланированной встречи даже не знает. Потом матери девушки позвонили, сообщив, что дочь погибла при падении с Северного моста.

Похороны девушки состоялись 26 марта. Как сообщают её родственники, супруг так и не пришел проститься с ней. А в социальных сетях тем временем стала распространяться информация о наличии у покойной психических заболеваний. Как сообщают её близкие, сведения абсолютно не соответствуют действительности.

Отец девушки очень тяжело переживает утрату близкого человека. А мать рассчитывает, что семье удастся добиться справедливости.