Риз Уизерспун поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Казалось, совсем недавно, 22 марта, «Блондинка в законе» Риз Уизерспун отпраздновала свой день рождения, как у нее появился еще один повод для радости — семь лет семейной жизни с мужем Джимом Тотом. Артистка опубликовала пост в Instagram, добавив к нему трогательную запись.

С юбилеем моего замечательного мужа, который поддерживает меня каждый день! Нас ждет еще много приключений! Я люблю тебя, — написала Риз в комментариях.

Напомним, что актриса познакомилась с супругом в 2010 году на вечеринке общих друзей, а в марте 2011-го влюбленные уже узаконили свои отношения.