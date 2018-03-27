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Риз Уизерспун поздравила мужа с годовщиной свадьбы
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Риз Уизерспун поздравила мужа с годовщиной свадьбы 

Журнал ОК! 3 часа назад
Казалось, совсем недавно, 22 марта, «Блондинка в законе» Риз Уизерспун отпраздновала свой день рождения, как у нее появился еще один повод для радости — семь лет семейной жизни с мужем Джимом Тотом. Артистка опубликовала пост в Instagram, добавив к нему трогательную запись.
С юбилеем моего замечательного мужа, который поддерживает меня каждый день! Нас ждет еще много приключений! Я люблю тебя, — написала Риз в комментариях.
Напомним, что актриса познакомилась с супругом в 2010 году на вечеринке общих друзей, а в марте 2011-го влюбленные уже узаконили свои отношения.
У Риз и Джима растет общий сын Теннесси Джеймс, а также Уизерспун воспитывает дочь Аву и сына Дикона от брака с Райаном Филиппом.
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