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«Ей не до свиданий»: инсайдеры опровергли слухи о новом романе Анджелины Джоли
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«Ей не до свиданий»: инсайдеры опровергли слухи о новом романе Анджелины Джоли 

Журнал ОК! 2 часа назад
Ранее появилась информация о том, что актриса Анджелина Джоли закрутила тайный роман. По словам инсайдеров, звезда Голливуда проводит много времени вместе с агентом по недвижимости.
Правда, теперь появилось опровержение слухов (и не от самой Энджи). Источник сообщил, что Джоли ни с кем не встречается и не собирается.
Она сосредоточена только на детях и проводит время с ними. Ей не до свиданий, — заявил инсайдер.
Добавим, что ранее СМИ заговорили о личной жизни экс-супруга Анджелины Брэда Питта. Говорят, он возобновил отношения с бывшей женой Дженифер Эннистов. По слухам, парочка даже сходила на свидание.
Пока ни Питт, ни Джоли никак не комментировали свою личную жизнь. Остается запастись терпением и следить за развитием событий.
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