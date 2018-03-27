«Ей не до свиданий»: инсайдеры опровергли слухи о новом романе Анджелины Джоли

Ранее появилась информация о том, что актриса Анджелина Джоли закрутила тайный роман. По словам инсайдеров, звезда Голливуда проводит много времени вместе с агентом по недвижимости.

Правда, теперь появилось опровержение слухов (и не от самой Энджи). Источник сообщил, что Джоли ни с кем не встречается и не собирается.

Она сосредоточена только на детях и проводит время с ними. Ей не до свиданий, — заявил инсайдер.

Добавим, что ранее СМИ заговорили о личной жизни экс-супруга Анджелины Брэда Питта . Говорят, он возобновил отношения с бывшей женой Дженифер Эннистов. По слухам, парочка даже сходила на свидание.

Пока ни Питт, ни Джоли никак не комментировали свою личную жизнь. Остается запастись терпением и следить за развитием событий.