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Беремнная Кристен Данст отправилась на обед вместе с женихом (фото)
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Беремнная Кристен Данст отправилась на обед вместе с женихом (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Звезда «Человека Паука» Кристен Данст нечасто появляется на светских мероприятиях, но папарацци удается поймать актрису в повседневной жизни. На этот раз беременную артистку сфотографировали во время прогулки с женихом Джесси Племонсом.
Кристен надела клетчатую блузку свободного кроя, черные кардиган, леггинсы и сланцы. Данст не забыла про солнечные очки в бежевой оправе и маленькую белую сумочку через плечо.
Джесси выбрал белую рубашку в горох, джинсы, кепку и очки.
Впервые об отношениях Кристен данст и Джесси Племонса заговорили в мае 2016 года, через месяц после того, как актриса рассталась с Гарреттом Хедлундом. А уже в начале 2017 года Племонс сделал возлюбленной предложение.
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