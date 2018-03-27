Беремнная Кристен Данст отправилась на обед вместе с женихом (фото)

Звезда «Человека Паука» Кристен Данст нечасто появляется на светских мероприятиях, но папарацци удается поймать актрису в повседневной жизни. На этот раз беременную артистку сфотографировали во время прогулки с женихом Джесси Племонсом.

Кристен надела клетчатую блузку свободного кроя, черные кардиган, леггинсы и сланцы. Данст не забыла про солнечные очки в бежевой оправе и маленькую белую сумочку через плечо.

Джесси выбрал белую рубашку в горох, джинсы, кепку и очки.