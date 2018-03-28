Правила настоящей любви и дружбы

К сожалению, события последних лет показывают, что мы стали менее чувствительными к проблемам и нуждам других и все больше сосредоточились на собственных эмоциях и переживаниях.

Поэтому психологи так настоятельно рекомендуют развивать в себе эмпатию (представление мыслей и чувств окружающих и эмоциональная реакция на них) и стараться как можно мягче относиться к людям. Рассказываем, как это сделать оперативно и результативно.

Поставьте себя на место другого человека

Прежде чем давать оценку той или иной ситуации, попробуйте хоть на мгновение поставить себя на место человека и представить, что он чувствовал или о чем думал. Психологи уверяют, что это поможет наиболее полно (и объективно) представить всю картину происходящего, а не делать выводы, основываясь лишь на своих сторонних наблюдениях. Сопоставив эти данные, можно лучше понять собеседника и дать ему действительно стоящие рекомендации. Если человек хочет высказаться, не мешайте ему

Иногда достаточно лишь выслушать собеседника, чтобы он проникся к вам симпатией и начал вам доверять. И прежде чем давать какой-либо совет или перебивать человека, дайте ему высказать свою точку зрения, а еще обратите внимание на его жесты. Ведь иногда язык тела может сказать намного больше, чем слова, поэтому подмечайте все эти мелочи и используйте их грамотно. Благодаря этому можно очень быстро наладить контакт практически с любым человеком и даже стать душой компании. Все в ваших руках, как говорится. Попробуйте рассказать свою личную историю

Ничто так не сближает, как чувство, что вы пережили нечто похожее и смогли обратить непростую ситуацию в свою пользу. Поэтому не стесняйтесь, расскажите собеседнику, что вы прочувствовали в тот момент, и постарайтесь донести до него мысль, что со временем все нормализуется. Только не нужно начинать свой рассказ словами «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь» или «Это еще что, вот у меня была ситуация…» Постарайтесь подобрать нейтральные слова, чтобы ненароком не задеть его чувства. Просто проявите терпение и покажите человеку, что вы его поддерживаете. Прежде чем сказать что-то обидное, выдохните и досчитайте до десяти

Как бы вы ни относились к советам психологов, но этот действительно работает. Перед тем как высказать все, что вы думаете о том или ином человеке, просто выдохните и досчитайте до десяти. Даже если вас намеренно стараются вывести на эмоции, постарайтесь переключиться и не дайте гневу выйти наружу. Ведь вспышками ярости вы мало что добьетесь, а вот мягкостью и сопереживанием — очень даже. И не забывайте просить прощения, если вдруг вы оказались неправы. Расширяйте свой круг общения

Вспомните о том, что вокруг нас так много интересных людей, поэтому не стоит замыкаться лишь на своем привычном круге общения — знакомьтесь, импровизируйте и обменивайтесь опытом. Вы увидите, сколько всего нового и полезного можно сделать, если быть открытым и дружелюбным. Таким образом вы сможете не только улучшить свою жизнь и расширить границы, но и действительно помочь тому, кто в этом нуждается.