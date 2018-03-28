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Американец шокировал жену ужасающей фотографией со свадьбы
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Американец шокировал жену ужасающей фотографией со свадьбы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель США по имени Винсент Александр (Vincent Alexander) решил разыграть невесту Манду (Manda) на свадьбе, однако рассказал о шутке только спустя год. Об этом сообщает Mashable.
Незадолго до свадебной фотосессии мужчина попросил брата переодеться в устрашающего клоуна и попасть на снимок с молодоженами так, чтобы невеста ничего не заподозрила. План Александра удался: на фотографии Манда улыбалась и не подозревала, что в паре метров от нее стоит страшный персонаж.
Пранкер решил раскрыть секрет лишь на первую годовщину свадьбы, в честь которой подарил жене тот самый снимок и запечатлел ее реакцию на видео. Судя по всему, девушка была шокирована увиденным. «О мой бог, как ты это сделал?», — прокомментировала Манда.
В марте жертвой розыгрыша стал любопытный американец, купивший в комиссионном магазине кассету с интригующей подписью «Сюрприз». Как выяснилось позднее, неизвестные записали на пленку клип Рика Эстли на песню Never gonna give you up. Ссылку на это видео намеренно отправляют пользователям сети под видом любой другой, чтобы разыграть ничего не подозревающую жертву.
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