Американец шокировал жену ужасающей фотографией со свадьбы

Житель США по имени Винсент Александр (Vincent Alexander) решил разыграть невесту Манду (Manda) на свадьбе, однако рассказал о шутке только спустя год. Об этом сообщает Mashable.

Незадолго до свадебной фотосессии мужчина попросил брата переодеться в устрашающего клоуна и попасть на снимок с молодоженами так, чтобы невеста ничего не заподозрила. План Александра удался: на фотографии Манда улыбалась и не подозревала, что в паре метров от нее стоит страшный персонаж.

Пранкер решил раскрыть секрет лишь на первую годовщину свадьбы, в честь которой подарил жене тот самый снимок и запечатлел ее реакцию на видео. Судя по всему, девушка была шокирована увиденным. «О мой бог, как ты это сделал?», — прокомментировала Манда.