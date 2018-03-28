А мы говорили! Западные СМИ сообщили, что подруга самого красивого преступника в мире Джереми Микса беременна

В середине января WMJ.ru писал о том, что наследница модной империи Topshop, вероятно, беременна от своего возлюбленного 34-летнего манекенщика Джереми Микса . Но тогда никакого подтверждения или опровержения этой информации от самой пары не последовало. Но сейчас же сразу несколько источников издания Us Magazine сообщили, что пара действительно ждет ребенка.

При этом сама пара продолжает хранить молчание. А в соцсетях публикует кадры, которые либо обрезают, либо скрывают живот Хлои.

Для Грин этот ребенок станет первым. А у Джереми уже подрастает сын от первой жены, с которой он развелся ради отношений с наследницей многомиллионной империи.

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Фото:Instagram