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«Самый красивый преступник США» станет отцом ребенка богатой наследницы
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«Самый красивый преступник США» станет отцом ребенка богатой наследницы 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, и дочь владельца Topshop Хлоя Грин станут родителями. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Слухи о романе пары появились в июле 2017 года, когда папарацци удалось сфотографировать их вместе на яхте у турецкого побережья. В октябре Микс подал на развод с женой, которая дождалась его из тюрьмы. У них был общий ребенок.
Для 27-летней Грин это будет первый ребенок. Вскоре пара планирует сыграть свадьбу.
Джереми Микса стали называть самым красивым преступником США в 2014 году, когда его снимок, опубликованный полицией на Facebook собрал больше 100 тысяч лайков. Мужчину арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и посадили в тюрьму на 27 месяцев.
Вскоре после того как Микс вышел из тюрьмы, его пригласили в модельное агентство. С тех пор он участвовал в нескольких неделях моды и стал лицом модного бренда Philipp Plein.
Хлоя Грин — дочь владельца Topshop и наследница почти пяти миллиардов долларов, по данным Forbes. Сообщается, что она нигде не работает и ведет светский образ жизни.
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