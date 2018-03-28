5 признаков того, что вы уважаете своего мужчину

Как ни крути, все строится на уважении. Именно поэтому мы поговорим о нем еще немного.

Думаете, возможно отпраздновать золотую свадьбу, не уважая друг друга? Мне кажется, что даже неделю прожить вместе без уважения невозможно! Вот вам еще 5 важных признаков того, что вы уважаете своего мужчину. И если пока все это не про вас — не беда. Просто начните уже сегодня обращать на эти пункты больше внимания: со временем отточите до мастерства! Вы принимаете его семью и друзей

Когда в вашем доме появляется свекровь, вам кажется, что вы на экзамене и, несмотря на то, что учили «все билеты» наизусть, вам вдруг полностью отшибает память, пробивает пот, немеют ноги, все тело сковывает страх. Ей не нравится, как стоит мебель у вас дома, во что вы одеты и какое блюдо приготовили на обед.

Она демонстративно садится на стул, предварительно протерев его своим платком, а ест и кормит «ненаглядного сына» привезенной специально для него «его любимой едой из детства». Или его закадычный дружок всегда приезжает в самый неподходящий момент и с бравадой рассказывает о своих победах, упиваясь деталями одной интрижки несколько часов подряд.

Вам это кажется «плохим влиянием» или просто «некультурным». Может быть, с кем-то ваш любимый дружит так, что вам никак не подступиться к их мирку робототехники или коллекции жуков, где вы чужая, даже несмотря на то, что бог весть как нашли гигантского роющего таракана-носорога, лишь бы удивить их.

Его безоговорочное участие в жизни младшего брата-авантюриста, хотя тому уже далеко за 30, выводит вас из себя — то ночью забирает его из клуба, то везет в больницу снимать гипс с ноги. Главное помнить: его семья и его друзья — это часть его жизни, благодаря им он такой, каким вы его любите.

Это нормально — не подружиться со всеми, кого он знает. Иногда даже можно не ездить на их дни рождения или свадьбы (тем более, если это уже 5-ая), но никогда не ставьте вопрос ребром: «или я, или они». В такой ситуации победят «они» только по той причине, что никто не любит условия, и «они» ему их не ставили. Но даже, если он согласится на некоторое время, то вы сами будете им недовольны — вот ваш мачо и превратился в подкаблучника. От чего еще он откажется, потеряв себя? Его проблема — это ваша проблема

Женщины почему-то любят, чтобы их проблемы решали мужчины. Сколько бы женщины ни боролись за равные права полов, в некоторых ситуациях они все равно прикидываются пушистыми кошечками, которым нужна опека, хлопают глазками и как цыганка выставляют ручку: «позолоти». Это я все утрирую, конечно.

Но мужчинам тоже бывает нелегко, например, когда они остаются без работы. Тут уж ласковые куколки моментально превращаются в ведьм и начинают пилить и без того переживающих мужчин вдоль и поперек. Правда такова: иногда и у мужчин бывают проблемы, и им нужна ваша помощь. Неважно, проиграл ли он все в Лас-Вегасе, поссорился с лучшим другом или просто заболел. Говорят, что подавляющему большинству мужчин легче «залечь на дно», когда у них какие-то проблемы, и они не на коне, чем допустить, чтоб вы это увидели.

Как правило, они отдаляются на это время, пока полностью не восстановятся, чтоб появиться на горизонте на белоснежном коне во всем величии. Если вы хотите, чтоб у вас были здоровые отношения, почаще демонстрируйте, что любую беду вы переживете плечо к плечу! Вместе всегда легче. Вы реагируете на его просьбы

Выходя из дома, он бросает вам, крепко целуя на прощание: «Мечтаю о стейке на ужин!». «Угу», — киваете вы в ответ и хитро улыбаетесь. Правда, вечером задерживаетесь на мероприятии и встречаете его гречкой с сосискам. Он смотрит на вас, пытаясь понять, что пошло не так: ведь вы сами просили его озвучивать свои желания. А вы просто… забыли. Или на прошлой неделе вы посчитали неважным сдать его рубашки в химчистку: «Как он это представляет? Туда же далеко идти!». Или после его сообщения в Телеграм: «СРОЧНО! Малыш, переведи на английский два предложения», переворачиваете телефон и продолжаете беседу с подругой. Все это примеры обычного бытового хамства. Шерлок ответил бы вам так: «Вообще-то, незначительные детали обычно важнее всего». И был бы прав — отношения на них и строятся.

Да, бывает и так, что какую-то просьбу просто не получается удовлетворить в отведенный срок — по пути с работы нигде не продают хорошие стейки, а ассистента или поварихи у вас еще не появилось. Но этот пункт называется: «реагируете», а не «выполняете». И он про то, что на каждую просьбу должна последовать ваша реакция: «Милый, стейк приготовлю, но если ты его купишь. Или пойдем вместе в стейк-хаус, я могу на этой неделе только в четверг, м?». Или: «Вижу твое сообщение со срочно, но я сейчас с подругой, и она рассказывает мне о разводе (прикинь! Они же только поженились!), не могу отвлечься ни на секунду». А, может все-таки, вы возьмете паузу и напишите с высоты своих 120 баллов по TOEFL ему эти два предложения? Нет, ну серьезно? Для вас ничего — для него все! Вы принимаете его эксперименты в сексе

Да, немного затронем и эту тему. Физическое в отношениях иногда бывает даже важнее эмоционального. Особенно, если ваш партнер или вы говорите на языке прикосновений, а не слов. У каждого из нас свои фантазии о том, что «приятно» и нет. Кто-то любит, когда их гладят по голове, но не выносит копания в волосах; другому нравится постоянно прижиматься к партнеру, а кто-то допускает это только в полумраке спальни. Выяснить «пристрастия» гораздо легче, чем кажется — дотронулся и получил реакцию. Помните, что центры удовольствия разбросаны по всему телу (и у некоторых мозг — самый активный), потому запустить их можно тысячей разных способов. Это обоюдно

Этот пункт самый важный. Как бы бесконечно вы ни пытались уважать свою вторую половину, следуя разным инструкциям, у вас это никогда не получится, если вы будете сомневаться, что он уважает вас. У вас в голове всегда будет немой вопрос: «Ок, я терплю его друзей, его образ жизни, даю ему денег, варю супы, а он целыми днями… (подставить нужное) лежит на диване, да футбол смотрит? А что он для меня-то сделал?» Вопрос уважения очень тонкий — это лакмусовая бумажка, которая говорит о климате в доме и о том, что у вас может быть нормальная любовь, а не любимое русское «стерпится-слюбится» или «я его слепила из того, что было». Просто перечитайте то, что написано выше (и в предыдущем материале про уважение). Это поможет вам понять, а уважает ли ваш мужчина вас. Ну и сделать соответствующие выводы.