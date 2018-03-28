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Энистон и Питта поженили в Париже
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Энистон и Питта поженили в Париже 

Клео.Ру 47 минут назад
Фото: Клео.Ру
Разрыв Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) с Джастином Теру (Justin Theroux) стал одной из самых обсуждаемых звездных тем прошлого месяца. Поговаривают, актеры решили расстаться не в последнюю очередь из-за Брэда Питта (Brad Pitt). Более того, появились сообщения о возобновлении отношений Питта и Энистон и даже слухи о свадьбе.
Таблоид NW сообщает о «тайной свадьбе Энистон и Питта в Париже». На обложке даже красуется снимок целующихся актеров (фотография оказалась фейком). Поклонники ошеломлены, но инсайдеры из окружения звезд поспешили опровергнуть информацию.
По некоторым данным, Дженнифер действительно время от времени общается с бывшим супругом. Но ничего серьезного. Якобы подруга Энистон Кортни Кокс (Courteney Cox) и вовсе уговаривает приятельницу оборвать все связи с Питтом.
Напомним, в сентябре 2016 года Питт и Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подали на развод. В феврале стало известно о расставании с мужем Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), и сейчас многие прогнозируют возобновление отношений Питта и Энистон. Кстати, подобные домыслы и прогнозы сильно нервируют Джоли, по слухам, актриса даже обратилась к психотерапевту.
Источник фото: Globallookpress.com
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