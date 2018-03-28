Энистон и Питта поженили в Париже

Таблоид NW сообщает о «тайной свадьбе Энистон и Питта в Париже». На обложке даже красуется снимок целующихся актеров (фотография оказалась фейком). Поклонники ошеломлены, но инсайдеры из окружения звезд поспешили опровергнуть информацию.

По некоторым данным, Дженнифер действительно время от времени общается с бывшим супругом. Но ничего серьезного. Якобы подруга Энистон Кортни Кокс (Courteney Cox) и вовсе уговаривает приятельницу оборвать все связи с Питтом.

Напомним, в сентябре 2016 года Питт и Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подали на развод. В феврале стало известно о расставании с мужем Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), и сейчас многие прогнозируют возобновление отношений Питта и Энистон. Кстати, подобные домыслы и прогнозы сильно нервируют Джоли, по слухам, актриса даже обратилась к психотерапевту.

Источник фото: Globallookpress.com