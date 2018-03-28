Прокуроры потребовали жительницу Воронежа «развестись» с таджиком 

Брак оказался фиктивным. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании фиктивным брака между жительницей Воронежа и гражданином Таджикистана. Правоохранители требуют аннулировать запись акта о заключении брака, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 27 марта. По данным прокуроров, 39-летняя женщина и 30-летний мужчина а мае 2017 года оформили фиктивный брак, чтобы оформить мигранту разрешение на временное проживание в России. «Супруги» вместе не жили, отношений не поддерживали. Семейным кодексом РФ закреплено, что если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, то он признаётся недействительным.