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Прокуроры потребовали жительницу Воронежа «развестись» с таджиком
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Прокуроры потребовали жительницу Воронежа «развестись» с таджиком 

Вести Воронеж 34 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Брак оказался фиктивным. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании фиктивным брака между жительницей Воронежа и гражданином Таджикистана. Правоохранители требуют аннулировать запись акта о заключении брака, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 27 марта. По данным прокуроров, 39-летняя женщина и 30-летний мужчина а мае 2017 года оформили фиктивный брак, чтобы оформить мигранту разрешение на временное проживание в России. «Супруги» вместе не жили, отношений не поддерживали. Семейным кодексом РФ закреплено, что если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, то он признаётся недействительным.
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