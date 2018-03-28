Пять романов звёзд, в которые никто не поверил

Мы, конечно, верим в этот брак, Алла и Максим живут спокойно и дружно. Да и любовь в этой паре точно присутствует, как минимум, к детям. Само собой, формы любви бывают разные, вот у них вот такая. Что же, надеемся, что эти двое счастливы.

Совместные фотографии со съемок Comedy Club, отдых в Таиланде, посты, посвященные друг другу в Instagram… Кажется, еще чуть-чуть и… случится «волшебство». Как выразился сам Тимур, их дружба находится «на грани». Для него, возможно, это действительно веселое времяпрепровождение, но вот про Олю мы давно поняли, что она девушка продуманная и просто так ничего не делает. Так что, ждем новую песню о дружбе, которая перерастает в любовь и разбивается о скалы безразличия.

Остался ли еще кто-нибудь, кто верит в отношения Николая Баскова? Наш список можно составить только из его подружек. Да еще каких! Дочка продюсера, балерина и три модели. Останавливаться Басков не собирается, поэтому ждем следующую «жертву». В роман с Викторией ведь тоже никто не поверил!

Помните, как Прохор уверял нас во всевозможных интервью, что Лариса — его единственная любовь? Молодые девушки двадцати лет его не устраивают, ему нужна женщина умная, с богатым жизненным опытом, а если в у нее окажется парочка лишних миллионов, так это всего лишь приятный бонус. В итоге, за два года брака Прохор все-таки получил квартиру в Москве и нашел себе (какая неожиданность!) двадцатилетнюю девушку (какая неожиданность!), а Копенкина неплохой пиар.

В искренность Ксюши мы поверили, ну невозможно столько лет быть ведущей такого шоу, и самой не наступить на эти грабли! А вот в искренности Терёхина все сомневались с самого начала, и как оказалось не зря, мужчина оказался с криминальным прошлым. Но Миша не растерялся, и малого того, что знатно пропиарился на телестройке, так еще и попал в околосветские круги. Терёхину, браво, умеет выпутаться из любой ситуации. А Ксюше пожелаем хороших и надёжных мужчин, с ними последнее время (как и с подругами) что-то ей не очень везёт.