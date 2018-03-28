Дмитрий Дибров рассказал, почему женщины после сорока остаются в одиночестве

@polinadibrovaДмитрий Дибров рассказал, почему женщины после сорока остаются в одиночествеДмитрий Дибров (58) и Полина (28) поженились девять лет назад. Они познакомились, когда девушке было всего 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте, которую так любят обсудить злопыхатели, супруги живут счастливо и воспитывают троих сыновей. По словам Полины, муж во многом сформировал ее мировоззрение. Благодаря ему она стала гораздо больше читать и учить иностранные языки. А также поняла, что главное для женщины — реализовать себя как мать и жена.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 28 Мар 2018 в 12:35 PDT В интервью «Теленеделе» Дмитрий Дибров заметил, что женщины, которые в 45 лет остались одни, должны были задуматься о том, как выстраивать отношения с мужчинами, еще в 25: Надо было первые звоночки о том, что в 45 останешься одна, слышать в 25. Вопрос: а кто тогда предупреждал? Ну, девочка, вспомни, что всегда можно было купить книжку и почитать умные советы — «Как удержать мужа», «Как сберечь семью».

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 20 Мар 2018 в 12:57 PDT По словам телеведущего, многие женщины в любом возрасте якобы хотят выйти замуж за миллионеров, забывая о важном: Эти мужчины по складу — властители. Они не могут быть подкаблучниками с пятницы по воскресенье, а в понедельник приходить в офис и достигать новых миллионов. Им не нужны 45-летние бетонные подруги жизни. Заметьте, я сейчас ни слова не говорю о признаках старения. В одном Дибров убежден: если женщина чувствует себя в паре непривлекательной, ей нужно бежать от такого мужчины. А тем временем бывший муж Ирины Пеговой женился.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 20 Фев 2018 в 12:15 PST Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 3 Фев 2018 в 8:41 PST