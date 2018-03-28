5 причин, по которым я не отдаюсь отношениям целиком (и не жалею об этом)

Вы наверняка слышали, что любовь правит миром и вот это вот все. Может, оно и так, но для меня все равно загадка, почему для многих «влюбиться» означает перестать быть собой. Я знаю кучу примеров, когда люди, вступая в отношения, буквально растворяются друг в друге. И мне все это кажется каким-то слегка нездоровым.

Вы сейчас можете подумать, что я никогда не любила «по-настоящему». Но согласитесь, это довольно условная категория. Если с человеком мне весело, легко и приятно, но я не занята мыслями о нем 24/7, то это настоящая любовь? Для меня ответ положительный, потому что наши отношения делают меня счастливой. Но эти отношения партнерские, без примеси обожествления и фанатизма.

Итак, я нашла 5 причин, по которым в моей жизни всегда будет оставаться что-то, помимо отношений.

У меня есть близкие и друзья

Старые, хороший, проверенные друзья. Если у моей подруги проблема, я сорвусь к ней посреди ночи, даже если мой бойфренд будет трижды против. Кроме того, у меня есть родители и другие близкие люди, которые имеют значения. Ах да, чуть не забыла: у меня есть кот. Любимый. Однажды мой бойфренд поднял на него руку. В категорию бывших он перешел в тот же день.

Расставание не превращается в конец света

Когда у вас нормальные, здоровые отношения, вы оба понимаете, что однажды они могут взять и закончиться. По разным причинам. Нет, вы не держите это в голове все время, но мысль о том, что однажды все может закончиться, не повергает вас в пучину отчаяния. И даже если расставание действительно произошло, это не вызовет у вас желания лечь под поезд. Вы пойдете дальше, сделав соответствующие выводы.

Моя жизнь — это моя жизнь

Работа, спорт, хобби… То, что в моей жизни вдруг появился человек, с которым я готова проводить часть времени, не означает, что я планирую проводить с ним все время, игнорируя остальные свои увлечения. В конце концов, они были у меня до него. Я не против, если он присоединится, но у него могут быть и свои, отличные от моих, интересы.

Иногда мне нужно побыть одной

И я ощущаю это на физическом уровне. Если не дать мне такой возможности, я превращаюсь в фурию. И тут уж никакому бойфренду не поздоровится. Поэтому да, иногда мне нужно поехать домой, выспаться в своей кровати и обрести душевный покой. Это не значит, что я ставлю отношения на паузу. Это значит, что я осознаю: главный человек в моем мире — это я сама.

Я изначально целиковая

Меня невероятно бесит вся эта история про «половинки». Мне кажется, что тот, кто ищет себе «половинку», просто пытается заполнить пустоту внутри. Я целиковая изначально, мне не нужна половинка. Мне нужен такой же внутренне целиковый человек, который станет мои другом и партнером.