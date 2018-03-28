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Джоли увлеклась агентом по недвижимости‍
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Джоли увлеклась агентом по недвижимости‍ 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда фильмов «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Прерванная жизнь», 42-летняя Анджелина Джоли, долго и тяжело переживала развод с Брэдом Питтом. Коллеги прожили вместе 12 лет, воспитывая шестерых наследников. После многочисленных сообщений в прессе о романах экс-супруга, актриса решилась начать новые отношения.
По данным издания «Etonline», нынешний избранник старше нее, но пока эти встречи нельзя назвать «чем-то серьезным». Подруга артистки также уточнила, что он вовсе не знаменит и является агентом по продаже недвижимости. Имя возлюбленного Анджелины пока остается в тайне.
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