Шон Пенн по-прежнему не может помириться с бывшей женой 

@onedayoneactorШон Пенн по-прежнему не может помириться с бывшей женойШонн Пенн (57) и Робин Райт (51), в свое время одна из самых эффектных голливудских пар, развелись почти десять лет назад. А прожили в браке четырнадцать. Воды утекло много, но бывшие супруги никак не могут наладить отношения. То и дело в прессу попадают скандальные заявления Пенна, который рассказывает не самые приятные вещи о Робин. Заметим, она себе подобного не позволяет. На днях актер вновь заметил, что бывшая супруга его раздражает, особенно, в вопросах воспитания детей: Если честно, мы не очень ладим. У нас всегда были слишком разные методы воспитания детей, в том числе — теперь уже взрослых детей. Мы общаемся с ними по раздельности. По-другому не получается.
Публикация от Robin Wright (@robingwright) 20 Фев 2017 в 7:26 PST У Робин и Шона двое детей: сын и дочь. Оба взрослые и, казалось бы, что уже выяснять их родителям. Но, как уверены поклонники пары, разгадка кроется в неустроенной личной жизни Пенна. Несмотря на бурные романы с самыми красивыми актрисами Голливуда, он так и не встретил свою единственную. Все его отношения заканчиваются скандальным разрывом. А вот Робин недавно вышла замуж за менеджера по работе с клиентами одного из модных домов. Плюс совершила мощный рывок в карьере, сыграв в сериале «Карточный домик». Зрители и критики по достоинству оценили игру актрисы. Читай также Кто из звезд женится чаще? Топ-9 любвеобильных рекордсменов.
Публикация от Robin Wright (@robingwright) 23 Май 2017 в 5:10 PDT