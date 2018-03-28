Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих «Разных судьбах»

Роль красавицы Тани Огневой из культового фильма «Разные судьбы» принесла Татьяне Пилецкой всесоюзную славу. Актриса, которой вскоре исполнится 90, в программе «Судьба человека» у Бориса Корчевникова вспоминает, что тогда ей стало приходить огромное количество писем от поклонников. Кто-то признавался в любви, а кто-то и упрекал в черствости и эгоизме.

Роль эта настолько «приклеилась» к самой Пилецкой, что возникли сложности с режиссерами: они с трудом представляли ее в другом амплуа.

Женская судьба самой актрисы тоже прошла через очень разные этапы. В 18 она вышла замуж за выпускника военно-морского училища и после выпуска даже уехала с ним «служить» под Мурманск, но уже через год уехала в Москву на сеъмки

Пилецкая признается: они были, конечно, очень разными людьми. Несмотря на это, брак их длился 15 лет. А теплые чувства к первому мужу актриса сохраняет до сих пор.

На развод она решилась, когда влюбилась в актера Вячеслава Тимошина . Но и этот брак распался после того, как Пилецкая узнала об измене супруга.

Актриса признается: она уже не верила, что обретет женское счастье. Но когда ей было уже за 40 Татьяна Пилецкая встретила мужчину, с которым они вместе уже 45 лет. С Борисом Агешиным они хоть и разные, но, говорит актриса, отлично дополняют друг друга.