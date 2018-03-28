Дмитрий Дибров — откровенно о своем браке: «Отношусь к жене как к дочке»

За это время у пары родилось трое сыновей, а скептики, сомневавшиеся в долголетии неравного с точки зрения возраста брака, были посрамлены. Сейчас в приуроченном к годовщине интервью Полина вспоминает, как, познакомившись с ней в ее 17 лет, Дибров пытался влиять на ее кругозор.

— намекает Диброва на то, что четвертого наследника мужу ждать не стоит. По словам Дмитрия, он не давил на супругу, однако за годы совместной жизни она, безусловно, поменялась.

— признается Дибров в беседе с изданием «Теленеделя». Он также отметил, что его состоятельные друзья, пережив развод в солидном возрасте, не раз интересовались, нет ли у Полины незамужних подруг.

— откровенно говорит Дибров. По словам супругов, в семье царит патриархальный уклад — Дибров не менял детям памперсов и не остается с ними наедине, предоставив ежедневный уход жене и домашнему персоналу. Однако присутствовал на всех трех родах Полины и держал ее за руку. О будущем сыновей Дибровы не загадывают — глава семьи утверждает, что даже не хочет приходить на их свадьбы. «Мне точно не понравятся те, кого они приведут в первый раз, а до вторых уже не доживу», — смеется телеведущий.

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Фото:Instagram