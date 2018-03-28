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Сова с обручальными кольцами напала на гостей на свадьбе
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Сова с обручальными кольцами напала на гостей на свадьбе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В британской деревне Пекфортон, графство Чешир, на гостя свадьбы напала сипуха. Об этом сообщает издание The Guardian.
Церемония проходила в замке Пекфортон. Дрессированную сову запустили в помещение, чтобы она принесла обручальные кольца. Птица подлетела к ожидавшему ее шаферу и села ему на руку, но затем снова поднялась в воздух и спикировала на сидевшего в первом ряду мужчину. Тот не был готов к атаке и свалился на пол под хохот присутствующих. После этого свадьба продолжилась, а сипуха уселась на столе.
«Это был один из лучших моментов, которые я когда-либо видела», — рассказала The Guardian свадебный фотограф Стейси Оливер. Она заметила, что на свадьбе ее подруги тоже была сова, но обошлось без проблем.
В феврале сообщалось, что в Бразилии во время свадьбы вместо марша Мендельсона случайно включили запись сексуальных стонов. Недоразумение произошло по вине организаторов, которые не проверили пиратскую запись свадебной музыки, найденную в интернете.
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