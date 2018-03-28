Шон Пенн дал откровенное интервью об отношениях с Робин Райт

Шон Пенн в последнее время привлекает к себе максимум внимания: то Анджелину Джоли на свидание сводит, то вдруг окажется без ума от Эмбер Херд. Последним серьезным романом 57-летнего актера, напомним, были двухлетние отношения с Шарлиз Терон , но что-то у влюбленных не сложилось. До этого же Шон 14 лет провел в браке с Робин Райт (в общей сложности актеры сходились и расходились 20 лет), о которой недавно откровенно высказался в одном из интервью.

«Мы не ладим: у нас слишком разные взгляды на воспитание детей. Причем так было, когда они были еще совсем маленькими, но ничего не изменилось, и когда они выросли. Поэтому мы решили, что будет лучше, если сведем наши с Робин контакты к нулю. А теперь Дилан и Хоппер, к счастью, уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно принимать решения, — рассказал Пенн. — Разумеется, они очень любят свою мать, и она всегда готова пообщаться с ними, как, впрочем, и я. Но с ней мне лучше не пересекаться».

Актер добавил, что гордится 26-летней Дилан и 24-летним Хоппером, хоть они и выбрали для себя ту сферу, в которой он мало что смыслит, — модельный бизнес.

«У них все прекрасно, они достойные люди. Я, правда, не слишком люблю эту сферу и не очень в ней разбираюсь, но им, похоже, их профессия очень нравится. А я поддерживаю все, что делает моих детей счастливыми и позволяет оставаться здоровыми!» — заявил Шон.

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