Звезды, которые вступали в брак с бывшими

Красотка Мелани Гриффит ходила под венец аж четыре раза, причем дважды с одним и тем же мужчиной. Такой любовью стал для актрисы Дон Джонсон . Они познакомились, когда Мел было всего 16. Через три года влюбленные поженились, а еще через несколько лет развелись.

В 1989 году оба поняли, что совершили ошибку и (не поверите!) поженились снова. Но и со второй попытки «долго и счастливо» не получилось. Гриффит бросила Джонсона, у которого начались серьезные проблемы с алкоголем, ради красавчика Антонио Бандераса

Во времена бурной юности в жизни Эминема кипели страсти похлеще, чем в некоторых бразильских сериалах. Когда будущей звезде рэпа было всего 15, он влюбился в девочку из своей школы по имени Ким Скотт. Ради него 13-летняя Ким даже сбежала из дома. Влюбленные прожили вместе 12 лет, прежде, чем поженились.

В этот период Ким родила возлюбленному дочь Хейли. Но официальный брак пары продлился недолго. После свадьбы Эминем замучил жену своей ревностью, и через год Ким подала на развод. А спустя пять лет между экс-супругами снова пробежала искра. В начале 2006 году они во второй раз сошлись (свадьба тоже была), а уже в конце года расстались окончательно. Тогда Эминем зарекся больше никогда не жениться и пока держит свое слово.

Памела обожает рассказывать историю своих отношений с продюсером Риком Саломоном . Напомним и мы. Их роман начался с того, что Пэм проиграла Рику в карты и решила отдать долго, как говорится, натурой…Саломон был счастлив провести ночь с эффектной блондинкой и, когда долг был возвращен, предложил ей пожениться. Брак продлился всего два месяца: у Рика начались серьезные проблемы с алкоголем, из-за чего темпераментная Пэм подала на развод.

Но на этом их история не закончилась. В 2014 году Андерсон снова вышла замуж за Саломона, а через несколько месяцев поняла, что наступила на одни и те же грабли. На этот раз они с Риком расстались навсегда. Во всяком случае, оба до сих пор в этом уверены.

Жан-Клод Ван Дам Жана-Клода Ван Дамма и Глэдис Португес познакомил Чак Норрис . Влюбленные поженились в 1987 году, а через пять лет брака внезапно объявили о разводе. Еще через семь Ван Дамм понял, что Глэдис — та самая любовь, которая приходит только один раз в жизни. Мы не знаем, как он уговорил бывшую жену снова выйти за него, но надеемся, что она не пожалела о своем решении. Во всяком случае, они до сих пор вместе и, кажется, счастливы.

Ларри Кинг как человек порядочный, каждую женщину, с которой случалась интрижка, водил под венец. Не то, чтобы мы упрекаем, просто констатируем факт: женат он был ни много ни мало 8 раз!

Причем дважды сыграл свадьбу с одной и той же дамой сердца. Дамой сердца мы называем Шон Саусвик не просто так. Во второй раз Ларри расписался с ней прямо в больничной палате за несколько дней до того, как ему должны были сделать операцию на сердце. Уже никто точно и не помнит, сколько лет они вместе. Друзья пары называют цифру 20.