Советы влюбленным от разведенных

Советы слушать никто не хочет — это факт. Но все-таки, прежде чем прыгать в любовную лодку под названием «брак», послушайте «старших», тех, кто успел как следует наплаваться и в силу разных обстоятельств причалил обратно к берегу, то есть развелся. Вдруг даже через розовые очки вы увидите для себя что-то жизненно важное или полезное! Совет № 1

Про то, что брак — это работа, пишут все кому не лень, но, к сожалению, это сущая правда. Можно ли расслабляться? Нет. Один раз промолчали, обиделись, замкнулись — и все, считайте, что снежный ком начал катиться в сторону неизбежности. Каков вывод? Разговоры разговаривать. Помогает в любой непонятной ситуации. Только это не про то, что «милый, мне кажется, между нами что-то не так», а про реально существующие недопонимания. Муж, возможно, начнет сопротивляться: все-таки разговоры по душам не мужской конек. Поэтому ваша задача — научиться четко и доходчиво доносить мысль до партнера. Представьте, что вы готовите доклад для мужской аудитории и у вас на выступление заложено несколько минут. Не забывайте про вступление, главную часть, несколько секунд на то, чтобы попить воды, и наконец заключение. Ясные и не наполненные слишком сильными эмоциями мысли способен оценить и вместе с тем и понять даже самый непробиваемый персонаж. Совет № 2

Быт. Да, он правда существует. Если природа хозяюшки обошла вас стороной, попробуйте на берегу уточнить у мужа, кто будет заниматься всеми этими прекрасными делами. Давите на клининговые компании, доставку еды на дом — в общем, современные удобства, которыми странно сегодня не пользоваться. Если чувствуете, что жених в упор вас не слышит, считая данные опции «излишними расходами», то уверяю вас, вы точно столкнетесь с бытовыми трудностями в браке. Так что один из секретов успешного союза — чистая квартира и довольные жильцы. Крайне важно для молодой пары не иметь разногласий, да и вообще темы для обсуждения наподобие «а кто сегодня моет пол». Совет № 3

На этапе «мы встречаемся» хорошо бы уяснить для себя, что все-таки между вами происходит — здоровая ли это любовь или токсическая привязанность. Да-да, многие люди даже не понимают, что ищут не отношений, а того, кто будет наполнять их пустоту и обслуживать травмированную в психике часть. В итоге образуется невротическая пара, которая только и делает, что контролирует друг друга и всячески качает эмоциональные качели, чтобы хоть как-то жить и существовать. Если вы обнаружили в себе что-то подобное, ни в коем случае не вступайте в брак — займитесь собой и своим «выздоровлением», а с этим мужчиной или другим, не так уж и важно. Совет № 4

Время для себя. Да, оно однозначно нужно обеим половинкам пары. Давайте партнеру возможность отдыха, не жадничайте и не считайте часы в разлуке. Никто, даже самая идеальная в мире пара, не может существовать рядом в режиме 24/7. Вы не сиамские близнецы, а взрослые люди со своими интересами. Женщины имеют большую склонность терять свои хобби в браке, превращаясь в итоге из взбалмошной и веселой тусовщицы в тюленя с пучком на голове перед телевизором. И вот если каждый раз вы будете провожать мужа в таком виде и с унылым лицом на футбол или в бар, то, безусловно, перестанете быть для него яркой и интересной личностью. И в первую очередь для себя. Ну что, для этого вы говорили заветное «да», когда он делал вам — еще ухоженной и стройной — предложение? Совет № 5

Не обсуждайте мужа с подругами или мамой. И вообще всячески оберегайте свое личное (ваше личное) пространство от стороннего вмешательства и оценок. Никому не разрешайте критиковать то, как вы живете. Или навязывать свою точку зрения в вопросах, которые касаются вас двоих. Конечно, вряд ли мамины суждения тут же приведут к разводу, но если она непрерывно капает на мозг, что «Толик мало зарабатывает» или «Он что-то у тебя часто по командировкам ездит», это рано или поздно начнет звучать и в вашей голове. Что делать? Выстраивать границы с мамой в отношении вашей с мужем жизни. Вы просто обязаны это сделать, если хотите иметь долгий и счастливый брак. Совет № 6

Не вступайте в брак с человеком, в котором не уверены. Как бы нам ни хотелось, но глобально он не поменяется. Если в вашем совместном анамнезе уже есть драки, измены, недоверие, то придется сообщить плохие новости: так будет всегда. Сам факт брака не способен отредактировать ценности вашего партнера, тем более так, как вам хочется. Это очень сложно — смотреть на человека без иллюзий. Но поймите одну вещь: все, что вы видите, и есть человек, а все, что вам кажется или вы додумываете, есть ваша фантазия. Жить с реальным человеком или фантазией — уже решать вам. Совет № 7

Счастье в мелочах и секундах. Так же и в браке. Не будет всегда как в первые месяцы. Иногда будет слишком спокойно, иногда — скучно, иногда — с огоньком. Мы же не можем быть сами для себя всегда бодры и веселы, так же и в паре: мы просто остаемся собой со всеми своими настроениями и состояниями. Поэтому не возлагайте на брак больших надежд, что вот вы поженитесь и наступит безудержное веселье. Нет. Радуйтесь, когда оно есть, не зацикливайтесь в его отсутствие. И вообще, не зацикливайтесь. Совет № 8

Вы знаете, на чем реально строится союз? В Индии говорят, что брак может существовать вечно, если есть три совпадения. А дальше они показывают на голову, сердце и низ живота. Конечно, не всегда мы совпадаем одновременно физически, духовно и интеллектуально, но все-таки точки соприкосновения должны быть. Речь же не о мимолетном романе, а о долгосрочной истории. Поэтому если вам нравится джаз, а он ходит в караоке, то когда-нибудь, поверьте, это станет серьезной причиной для того, чтобы разойтись. Никто не заставляет искать партнера с абонементом в Дом музыки, но все-таки будет здорово, если вы на одной или параллельной волне. Совет № 9

Отсутствие планов. Вы, возможно, удивитесь, но 90 процентов пар, вступая в брак, перестают жить и начинают планировать. Детей, отпуск, ипотеку, дачу, превращаясь (внимание!) в собственных родителей. Камон! В какое время мы живем, забыли? Где спонтанность? Где «здесь и сейчас»? Какая дача? Безусловно, вы покайфуете от новых образов пару месяцев, а дальше превратитесь в неприятных друг другу людей с претензиями. Конечно, строить планы нужно, но делать это надо крайне аккуратно, не спеша и без давления. Мир не рухнет, если вы не обсудите в очередной вечер процентные ставки и какие-то там варианты обмена жилья. Живите легко, как бы трудно это ни казалось. Это как раз то, что объединяет и держит нас вместе, а не все вышеперечисленное. Совет № 10

Любите и прокачивайте сердце. Любите просто так, без причины. Учитесь любить без повода. Иногда уступайте, иногда делайте так, как вам искренне хочется. Но не обижайте партнера и не обижайтесь сами. Чем больше в вашем сердце будет безусловной любви, тем эффективнее она будет циркулировать по телу и доходить до партнера. Любите, но помните, что любовь приходит с опытом. И на самом деле c годами любви становится значительно больше, а ее качество — глубже и мощнее. И никогда не забывайте: любовь — это исключительно ваш выбор и ваша ответственность.