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Фотография Крисси Тейген насмешила фанатов
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Фотография Крисси Тейген насмешила фанатов 

Журнал ОК! 1 час назад
Супруга певца Джона Ледженда Крисси Тейген обожает фотографировать каждый момент своей жизни (и жизни своей семьи). Модель постоянно публикует посты в социальных сетях. Крисси выложила в Twitter забавный кадр. На снимке знаменитость, которая ждет второго ребенка, томно смотрит в сторону, а вот на заднем фоне — настоящий экшн. Неизвестный молодой человек влез в кадр и, кажется, пытался схватить модель.
Один из поклонников Тейген написал: «Эй, Крисси, кажется, Вы привязали какого-то маленького человечка к своей груди».
Но будущая мама не растерялась и ответила фанату: «У меня есть ребенок».
Напомним, Крисси Тейген и Джон Ледженд вместе уже более десять лет, а узаконили отношения только четыре года назад. Свадьба звезд состоялась осенью 2013 года, а 14 апреля у них родился первенец — дочка Луна.
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