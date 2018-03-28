Фотография Крисси Тейген насмешила фанатов

Супруга певца Джона Ледженда Крисси Тейген обожает фотографировать каждый момент своей жизни (и жизни своей семьи). Модель постоянно публикует посты в социальных сетях. Крисси выложила в Twitter забавный кадр. На снимке знаменитость, которая ждет второго ребенка, томно смотрит в сторону, а вот на заднем фоне — настоящий экшн. Неизвестный молодой человек влез в кадр и, кажется, пытался схватить модель.

Один из поклонников Тейген написал: «Эй, Крисси, кажется, Вы привязали какого-то маленького человечка к своей груди».

Но будущая мама не растерялась и ответила фанату: «У меня есть ребенок».

Напомним, Крисси Тейген и Джон Ледженд вместе уже более десять лет, а узаконили отношения только четыре года назад. Свадьба звезд состоялась осенью 2013 года, а 14 апреля у них родился первенец — дочка Луна.