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Знаменитая спортсменка стала мамой после нападения
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Знаменитая спортсменка стала мамой после нападения 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Американская профессиональная серфингистка Бетани Хэмилтон стала жертвой тигровой акулы в далеком 2003 году. Девушке удалось выжить, но она лишилась левой руки. Этот несчастный случай не сломил молодую спортсменку, и она продолжила спортивную карьеру, приступив к тренировкам меньше, чем через месяц после нападения.
Кроме успехов в серфинге, Бетани может похвастаться преданным супругом, вместе с которым воспитывает 2-летнего сына Тобиаса. Несмотря на сложности, Хэмилтон с мужем решилась на рождение еще одного ребенка, о чем пара объявила осенью 2017 года.
Издательство «People» опубликовало первый снимок Бетани и ее супруга, с новым членом семьи — новорожденным Уэсли Филлипом. По словам самой спортсменки, появление на свет второго сына — отличная возможность по-другому взглянуть на семейную жизнь. Всю вторую беременность девушка проводила с мужем и старшим сыном на пляже, купаясь в океане и занимаясь спортом, чтобы оставаться в отличной физической форме.
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