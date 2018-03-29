Мама Джастина Бибера написала Селене в Твиттер: «Любовь не умрет никогда»

Мама Джастина Бибера уже давно считает Селену Гомес своей второй дочкой, которую всегда поддерживает и подбадривает советом. К тому же, в отличие от родителей Селены, Патти Маллетт каждый раз была «За» отношения сына с певицей. Именно поэтому поклонники Селены в США уверены, новые сообщения в Твиттере Патти адресовала именно своей потенциальной невестке: «It’t’s».

К сожалению, фанаты расценили сообщение следующим образом. Всё-таки Селена Гомес и Джастин Бибер расстались навсегда, но на этот раз без криков и скандалов. А их любовь переросла в крепкую дружбу, которую теперь они пронесут через всю жизнь.

Правда после Патти Маллетт написала: «Любовь не умрет никогда». Что означает, мама Джаси верит, сын и Селена когда-нибудь снова будут вместе, а сейчас просто не время.