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Мама Джастина Бибера написала Селене в Твиттер: «Любовь не умрет никогда»
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Мама Джастина Бибера написала Селене в Твиттер: «Любовь не умрет никогда» 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Мама Джастина Бибера уже давно считает Селену Гомес своей второй дочкой, которую всегда поддерживает и подбадривает советом. К тому же, в отличие от родителей Селены, Патти Маллетт каждый раз была «За» отношения сына с певицей. Именно поэтому поклонники Селены в США уверены, новые сообщения в Твиттере Патти адресовала именно своей потенциальной невестке: «It’t’s».
К сожалению, фанаты расценили сообщение следующим образом. Всё-таки Селена Гомес и Джастин Бибер расстались навсегда, но на этот раз без криков и скандалов. А их любовь переросла в крепкую дружбу, которую теперь они пронесут через всю жизнь.
Правда после Патти Маллетт написала: «Любовь не умрет никогда». Что означает, мама Джаси верит, сын и Селена когда-нибудь снова будут вместе, а сейчас просто не время.
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