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Мама Селены Гомес высказалась о ее расставании с Джастином Бибером
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Мама Селены Гомес высказалась о ее расставании с Джастином Бибером 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Селена и Джастин только в конце прошлого года возобновили свой роман, а уже через несколько месяцев пара вдруг решила взять в тайм-аут в отношениях. Причина для расставания оказалась неожиданной: мама Гомес была против романа дочки. По мнению Мэнди Тифи, отношения с Джастином вредят психологическому состоянию Селены. С момент расставания пары прошла пара недель, и только сейчас Мэнди прокомментировала случившееся.
— заявила Мэнди, еще больше запутав всех.
Напомним, Селена и Джастин начали встречаться в 2010 году. Затем пара расставалась и снова сходилась. В 2017 году Гомес встречалась с The Weeknd. После расставания с последним певица снова вернулась к Джастину.
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Фото:East News, Global Look Press
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