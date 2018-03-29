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Самый лучший зять: 7 звезд, которые прекрасно ладят с тещами
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Самый лучший зять: 7 звезд, которые прекрасно ладят с тещами 

Letidor.ru 35 минут назад
Фото: Letidor.ru
В честь дня рождения Владимира Преснякова (29 марта певцу исполняется 50 лет) «Летидор» решил узнать, кому удалось не просто «приручить» тещу, но и по-настоящему подружиться с ней! Максим Виторган и Людмила Нарусова (мать Ксении Собчак)
Фото: Starface.ru  Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана в 2013 году стала для всех настоящим сюрпризом. Пара до последнего скрывала свои серьезные намерения даже от близких людей. Родители Максима и мама Ксении узнали о свадьбе только тогда, когда их привезли в ресторан, где молодожены решили отметить важное событие. В ноябре 2016 года у Ксении и Максима родился сын Платон. Людмила Нарусова признавалась, что она не всегда согласна с методами воспитания внука (уже с ранних лет родители готовят сына к взрослой жизни, например, вместо колыбельных ставят мальчику музыку Вивальди). Но она признает, что Ксения и Максим делают все, чтобы воспитать Платона разносторонней личностью. Несмотря на расхождение во взглядах на воспитание ребенка, Максима Виторгана и Людмилу Нарусову связывают теплые отношения. Людмила Борисовна заботится о зяте и наслаждается этим, в чем призналась журналу «СтарХит», отвечая на вопрос, почему после свадьбы Виторган так похудел:
Дело не в ненависти Ксюши к толстякам. Причина банальна — она просто патологически не любит готовить, холодильник всегда пуст! А я прокладываю путь к сердцу Максима через желудок, благо живем мы рядом. Стараюсь накормить вкусно. Узнала, что грибы не любит — теперь в блюда их не добавляю. На столе у нас всегда тушеный кролик — Максим его обожает. Варю борщ, пеку блины, пирожки с капустой… Мне нравится быть тещей!
Зять тоже радует свою тещу. Как признавалась мама Ксении, зять никогда не приезжает в гости без цветов. Максим Виторган и Людмила Нарусова много времени проводят вместе: теща ходит на спектакли зятя, они вместе обсуждают новости в эфире канала «Дождь». Кажется, Максиму Виторгану удалось покорить сердце Людмилы Нарусовой! Влад Соколовский и Светлана Герасимович (мать Риты Дакоты)
Фото: Instagram @vs 20; instagram@ritadakota
Влад Соколовский и Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович — Прим.ред.) познакомились еще на «Фабрике звезд» в 2007 году, но тогда их связывали исключительно дружеские отношения. Спустя время они встретились вновь и поняли, что теперь между ними есть что-то большее. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Влад сделал во время отдыха на Бали. Артисту было так важно одобрение будущей тещи, что он позвонил ей среди ночи и сказал, что хочет жениться на ее дочери. В программе «Про любовь» пара рассказала, как на эту новость отреагировала мама Дакоты. Светлана ответила:
Влад, милый… Подумай хорошо еще раз!
Как оказалось, теща подумала, что ее разыгрывают, и не могла поверить, что молодые люди из друзей превратились в возлюбленных. В октябре прошлого года у пары родилась дочь Мия. Зиму семья в полном составе проводит на Бали. Разумеется, бабушки и дедушки во всем помогают новоиспеченным родителям. Кстати, совсем недавно Рита выложила фотографию своей мамы в купальнике, которая просто-таки произвела фурор. На пляже с любимой бабулей, ну что может быть прекраснее! 😍😍😍 Публикация от Мия Соколовская (@miasokolovskaya) 22 Мар 2018 в 3:47 PDT  Подписчики отметили, как прекрасно выглядит теща Влада Соколовского: «Ах! Какие красивые девочки», «Какая бабуля красавица!», «Боже у них наверное и прабабушку если выставят тоже будет красотка. Это ж надо чтоб прям все в семье были красивыми. Не нервируйте людей».
Владимир Пресняков и Алла Пугачева (мать Кристины Орбакайте)
Фото: Starface.ru  Музыкант познакомился с дочерью Примадонны в 1986 году (тогда Кристине было 16 лет, а Владимиру — 18 лет). Как неоднократно признавались сами звезды, их роман развивался очень бурно — они стали жить вместе, а в 1991 году 19-летняя Орбакайте впервые стала мамой. Несмотря на то, что в семейной жизни влюбленных были проблемы (в эфире программы «Секрет на миллион» Владимир признался Лере Кудрявцевой, что отношения с Кристиной подкосили его измены и проблемы с алкоголем), у Владимира Преснякова сложились очень теплые отношения с тещей. Кстати, восстановить дружеские отношения после разрыва молодым людям помогла именно Алла Пугачева. Примадонна всегда доверяла зятю и знала, что он заботится о ее дочери. В молодости пара даже жила вместе с Аллой Борисовной на Тверской, но это никому нисколько не мешало. Пока известная певица была на гастролях, Кристина находилась под опекой Владимира Преснякова и его семьи. В книге Федора Раззакова «Алла Пугачева. 50 мужчин Примадонны» были приведены слова знаменитой певицы о расставании дочери с зятем:
Кристина и Володя рано повзрослели, прожили они вместе девять лет. Их отношения, которые казались вечными и страстными, превратились в чисто братские. Поэтому они разъехались, что, может быть, и к лучшему. Но есть ребенок — он ни в чем не виноват. Папа часто к нам приходит, Володю вообще я люблю как сына…
Очевидно, отношение к Преснякову как к сыну не прошло — в прошлом году в своем «Инстаграме» Алла Пугачева трогательно поздравила бывшего зятя с днем рождения: «С днем рождения, сынок, и спасибо за чудесного внука».
Владимир Пресняков и Нина Подольская (мать Натальи Подольской)
Фото: Legion-media.ru  Кажется, Пресняков — настоящий любимчик тещ, ведь и с другой своей тещей, мамой Натальи Подольской, артиста также связывают теплые родственные отношения. С Натальей Подольской Владимир Пресняков познакомился в 2005 году на съемках программы «Большие гонки». В серьезные отношения пара окунулась не сразу, ведь Наталья незадолго до этого пережила разрыв, а Пресняков — развод с модельером Леной Ленской. После официального разрыва с Ленской в 2005 году у Владимира и Натальи начался роман, в 2010 году пара сыграла свадьбу, а спустя пять лет у влюбленных родился сын Артемий. В интервью журналу «СтарХит» Наталья Подольская призналась, что у Владимира и ее мамы чудесные отношения, они сразу нашли общий язык:
Володю мама приняла сразу. Они два Овна, на одной волне. Муж попросил разрешения называть тещу не по имени-отчеству, а мамой и на ты. Конечно, как и в любой семье, в нашей тоже случаются ссоры: обычно на почве того, что мама излишне балует любимого внука. Но особенно я злюсь, когда во время наших с Вовой «разборок» мама встает на сторону мужа. Я на нее по-всякому зыркаю, смотрю исподлобья…
При этом Нина Подольская нашла общий язык не только с зятем, но и с его мамой.
В свободное время общается с подругами, в том числе и с мамой Вовы. Они созваниваются на все праздники, Елена Петровна часто приезжает в гости. По характеру разные, но обе добрые, любят посмеяться. И вот совместное увлечение появилось в виде Темы — внук их обеих обожает,
рассказала Наталья.
Иосиф Пригожин и Галина Перфилова (мать Валерии)
Фото: Starface, ru; Instagram@madamgalina27
После несчастливого брака с музыкантом и продюсером Александром Шульгиным Валерия встретила настоящую любовь — Иосифа Пригожина. Разумеется, тактичный, обязательный, по уши влюбленный в Валерию мужчина понравился своей будущей теще. Несмотря на то, что совместных детей у певицы и Иосифа Пригожина нет (Валерия растит двоих сыновей и дочь от брака с продюсером Александром Шульгиным — 24-летнюю Анну, 23-летнего Артемия и 19-летнего Арсения), невозможно не заметить, что все члены семьи относятся друг к другу как к самым родным людям на свете. В программе «Почему я?» на телеканале «МИР» известный продюсер рассказал о своих отношениях с тещей Галиной Николаевной:
У меня очень хорошая теща. Все домашние шутят, что даже если я захочу уйти от Валерии, я этого не сделаю только из-за любви к теще.
Около года назад Иосиф Пригожин трогательно поздравил тещу с днем рождения в своем «Инстаграме». Фотографию он подписал так: «Сегодня День рождения у одной из самых замечательных женщин планеты, у моей тёщи @madamgalina27 мама @valeriya Максимального здоровья желаю. Любим, ценим и обожаем».
Сергей Глушко и Людмила Порывай (мать Наташи Королевой)
Фото: visualrian; starface, ru  Поначалу отношения между Людмилой Порывай и Сергеем Глушко не заладились. Наташа Королева не раз признавалась, что ее мама сначала невзлюбила Тарзана, ведь Игорь Николаев был для Людмилы Ивановны лучшим зятем на свете. В эфире программы «Ты не поверишь» Сергей Глушко рассказал, как нелегко ему далось знакомство с тещей:
Первых встреч я очень побаивался. И побаивался не зря, потому что вся предыстория говорила о том, что маме после предыдущего зятя будет сложно на меня смотреть. Так и было. Я расстроился после первой встречи, но Наташа мне сразу сказала: «Тебе же со мной жить!
Зато теперь, кажется, Глушко удалось произвести впечатление на тещу. В программе „Говорим и показываем“ Людмила Порывай рассказала, что теперь она даже тренируется вместе со своим зятем:
Он говорит: „Мама, надо отжиматься“. Вот я и отжимаюсь, от всего. Он ложится, и я ложусь. Внук Архип ложится. А Наташка за нами наблюдает. И считает, кто сколько отжался. А я отожмусь один раз и тоже лежу наблюдаю — за зятем.
Напомним, что у Наташи Королевой и Сергея Глушко в феврале 2002 года родился сын Архип, а спустя почти год после этого события влюбленные поженились. Сергей Жуков и Таисия Татаровская (мать Регины Бурд)
Фото: Starface.ru; Instagram @burdregina
Сергей Жуков женился на певице Регине Бурд в 2007 году. Сейчас пара воспитывает троих детей — 9-летнюю Нику, 8-летнего Энджела и 3-летнего Мирона. Певец много раз признавался, что счастлив. Еще бы, ведь у него по-настоящему большая семья! Но, к сожалению, горе тоже является неотъемлемой частью нашей жизни. В 2016 году Сергей и Регина потеряли своих отцов. Забота о семье легла на плечи Сергея, о чем он рассказал в эфире передачи „Сегодня вечером“. Звездная пара трепетно заботится о своих матерях. Так, во время съемок программы Таисия Федоровна и Лилия Наильевна (мама Сергея) отправились отдыхать в Европу (именно потому на самом эфире женщины присутствовать не смогли). Теща известного Сергея рассказала, как зять трогательно относится к ней:
Мы впервые в жизни поехали в Карловы Вары отдыхать, спасибо нашему сыну за то, что заботится о нас и дает возможность посмотреть мир.
Кажется, Таисии Федоровне по-настоящему повезло с зятем, ведь на него всегда можно положиться. Петр Максаков и Марина Юдашкина (мать Галины Юдашкиной)
Фото: Starface.ru  Знакомство Петра с Галиной Юдашкиной завязалось так, как обычно развиваются современные любовные истории. Они увидели друг друга в компании общих друзей, стали узнавать у знакомых подробности друг о друге, и однажды Галина отправила смайлик Петру в социальной сети. После этого влюбленные уже не могли оторваться друг от друга. В 2014 году пара узаконила свои отношения, а в 2016 у возлюбленных появился первенец — сын Анатолий, а совсем скоро они станут родителями во второй раз. Теплые отношения с семьей девушки у Петра Максакова сложились сразу. Далеко не каждый может сразу понравиться теще, но молодому человеку это удалось. Марина Юдашкина в интервью журналу „Hello“ рассказала, что Петр произвел на нее хорошее впечатление: …Все получилось совершенно случайно. Мы возвращались домой, а Петя как раз только-только привез Галочку и собирался уезжать. Так мы и познакомились… Но, даже застигнутый врасплох, он произвел очень приятное впечатление. Марина Юдашкина заботится о внуке и всячески поддерживает молодых родителей, о чем в интервью „Hello“ рассказал Петр Максаков:
Марина Владимировна, Галина мама, сразу нам сказала: „В первую ночь, как приедете домой, сразу ко мне прибежите“. Так и случилось!
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