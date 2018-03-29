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8 признаков идеальной женщины по мнению мужчин
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8 признаков идеальной женщины по мнению мужчин 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Все субъективно, и идеал у каждого свой. Но мы все-таки нашли кое-что общее в мужском мнении об идеальных женщинах.

Она независимая

Никто (в здравом уме) не вступает в отношения, чтобы побыть нянькой. Он, конечно, будет рад подставить свое сильное плечо в сложной ситуации, но никому не хочется подставлять свою шею, чтобы на ней постоянно ехали. Мужчины ценят женщин, которые умеют решать вопросы и справляться хотя бы с минимальным набором трудностей, а не впадать в истерику каждый раз, как что-то идет не совсем так, как ей хотелось бы.

Она умная

С идеальной женщиной всегда есть, о чем поговорить. Она может поддержать беседу не только про распродажу, но и про творчество Феллини. Она умеет удивлять, и с ней никогда не будет скучно. Скучать-то в отношениях никто не хочет!

Она сексуальная

И совершенно этого не стесняется. Впрочем, ее сексуальность никогда не становится вульгарной и всегда приходится к месту. А еще ваши желания в постели (ну или на кухонном столе, как пойдет) совпадают.

Она проявляет уважение

Об этом мы уже говорили. Мужчинам важно, чтобы их ценили, а к их желаниям — прислушивались. А еще никогда не старались унизить, оскорбить и вот это все. Особенно прилюдно. Идеальная женщина так и не поступает. Она вообще не стремится никого унизить — ей это просто не нужно. Ну и все эти чтения смс и взломы соцсетей тоже не входят в ее планы.

Она не считает, что Вселенная вращается вокруг нее

Иными словами, идеальная женщина допускает, что у ее мужчины могут быть свои хобби, интересы и даже друзья. Она не будет закатывать скандал, если он идет выпить пива с коллегами в пятницу вечером. Да, может быть, не каждую пятницу, но раз в месяц — вполне допустимо. Никаких «а как же я?» с глазами кота из Шрека.

Она не устраивает сцен (без причины)

Мы все ссоримся иногда. Но идеальная женщина не ищет повод для ссоры. Она не пилит и не обвиняет. Не строит ложных умозаключений и не обижается, если мужчина не заметил ее новый цвет ногтей.

Она ладит с окружающими

В том числе, с семьей и друзьями своего мужчины. Идеальная женщина на то и идеальная, чтобы уметь понравиться всем — даже его маме.

Она проявляет заботу

Не гиперопеку, а искреннюю заботу, которая нужна нам всем — и мужчинам, и женщинам. Ей искренне интересно, как прошел день ее любимого человека, и она всегда готова поддержать, если у него возникли трудности.
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