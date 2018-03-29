Жан-Клод Ван Дамм показал семейный снимок 20-летней давности

Видимо, вдохновившись примером Кэтрин Зеты-Джонс, которая опубликовала семейную фотографию 10-летней давности, знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм решил пойти еще дальше. Он показал поклонникам снимок с женой и детьми, сделанный 20 лет назад.

На архивном кадре, который 57-летний Жан-Клод Ван Дамм разместил на своей страничке в Инстаграме, он сфотографирован с женой Глэдис Португез, сыном Кристофером и дочкой Бьянкой в спортивном зале среди тренажеров. Видно, как вся семья известного актера веселится и дурачится. Похожим снимком поделилась в своем микроблоге и супруга Ван Дамма. Поклонники его семьи не смогли пройти мимо и написали много добрых слов любимому актеру:

«Прекрасная семья тогда и сейчас» «Счастья тебе и твоей замечательной семье» «Ты мой кумир! Восхищаюсь всей твоей семьей» «Как мне нравится эта фотография! Могу смотреть на нее вечно» «Главное в жизни — это твои близкие. Ты всегда их ценил» «Такие все красивые и счастливые! Больше радости в жизни! „Вы все совсем не изменились!“.

Жан-Клод Ван Дамм был женат целых пять раз. Причем дважды он заключал брак со своей нынешней женой Глэдис Португез, которая является чемпионкой по бодибилдингу. Молодые люди познакомились на вечеринке у Чака Норриса и поженились. Глэдис стала третьей супругой Ван Дамма и родила ему Кристофера и Бьянку. Однако спустя несколько лет у Жан-Клода возник роман с королевой красоты Дарси Ла Пьер, на которой он позже и женился. Четвертая супруга родила актеру сына Николаса. Однако этот брак просуществовал недолго и вскоре последовал развод. В 1999 году Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез снова поженились. Кстати, позже известный актер неоднократно заявлял, что его нынешняя супруга является главной и любимой женщиной всей его жизни.

Дочка Жан-Клод Ван Дамма, Бьянки, идет по стопам своих спортивных родителей. Она смогла повторить коронный шпагат отца и просто покорила этим социальные сети.