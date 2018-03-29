Ещё
СМИ: у Анджелины Джоли роман с агентом по недвижимости
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: у Анджелины Джоли роман с агентом по недвижимости 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Ни недели не проходит в Голливуде без слухов о новом романе Анджелины Джоли. Начинает казаться, что все это очень похоже на известную сказку о мальчике и волках, и вот когда Джоли действительно закрутит серьезный роман или соберется замуж, в это вообще никто не поверит. На этот раз актрисе приписали роман с агентом по недвижимости. Друзья актрисы утверждают, что сначала она действительно хотела посвятить всю себя воспитанию детей, однако уже некоторое время кое-с-кем встречается. Оказывается, бойфрендом Джоли стал не миллионер, как утверждалось раньше, а агент по недвижимости, который значительно старше 42-летней Анджелины. «У нее роман со зрелым и красивым мужчиной, — сообщают источники. — Она всем говорит, что ни с кем не встречается, но это не так. Пока между ними нет слишком серьезных отношений, но они хорошо проводят время вместе». Инсайдеры уточняют, что новый знакомый Джоли не входит в длинный список лос-анджелесских селебрити и вообще никоим образом не медийная личность — что в глазах Анджелины является лишь плюсом.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Пэрис Хилтон чуть не потеряла помолвочное кольцо за 2 млн долларов в ночном клубе Возлюбленная Бена Аффлека навестила актера на съемках на Гавайях Фото: беременная Ева Лонгория отдыхает на пляже
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире18
Способы использования яичной скорлупы
Как одеться, чтобы выглядеть дорого1
Джамала родила первенца6
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение