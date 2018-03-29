СМИ: у Анджелины Джоли роман с агентом по недвижимости 

Ни недели не проходит в Голливуде без слухов о новом романе Анджелины Джоли. Начинает казаться, что все это очень похоже на известную сказку о мальчике и волках, и вот когда Джоли действительно закрутит серьезный роман или соберется замуж, в это вообще никто не поверит. На этот раз актрисе приписали роман с агентом по недвижимости. Друзья актрисы утверждают, что сначала она действительно хотела посвятить всю себя воспитанию детей, однако уже некоторое время кое-с-кем встречается. Оказывается, бойфрендом Джоли стал не миллионер, как утверждалось раньше, а агент по недвижимости, который значительно старше 42-летней Анджелины. «У нее роман со зрелым и красивым мужчиной, — сообщают источники. — Она всем говорит, что ни с кем не встречается, но это не так. Пока между ними нет слишком серьезных отношений, но они хорошо проводят время вместе». Инсайдеры уточняют, что новый знакомый Джоли не входит в длинный список лос-анджелесских селебрити и вообще никоим образом не медийная личность — что в глазах Анджелины является лишь плюсом.
попкорнnews