Ещё
Беременную Миранду Керр поймали папарацци
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременную Миранду Керр поймали папарацци 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Модель Миранда Керр, находящаяся на последнем триместре беременности, прогулялась в Голливуде, где ее поймали папарацци. И хотя сама женщина вряд ли опубликовала бы подобные кадры у себя в социальных сетях, поклонники обрадовались, увидев Миранду в таком положении.
Уже совсем скоро Миранда и ее супруг, миллиардер Эван Шпигель станут родителями. Это будет первый совместный ребенок пары, Миранда уже воспитывает сына, родившегося от Орландо Блума. 34-летняя модель заметно округлилась и поправилась, но все равно предпочла надеть короткое платье с цветочным принтом, когда собиралась на прогулку с подругами.
Живот Миранды уже такой большой и круглый, что в сети испытали целую бурю эмоций, увидев новые фотографии модели. «Она сейчас лопнет, оказывается, и модели так выглядят» «Она не просто беременная, она очень беременная!» «Видно, фитнес не помог» «Какая милейшая! Прям настоящая женщина, а не супер-пупер как многие» «Мне даже страшно смотреть — у нее же сейчас воды отойдут!» «Ох, помню себя — выглядела так же, не думала, что супермодели тоже могут так выглядеть»
О беременности Миранды Керр стало известно в ноябре прошлого года. По слухам, у пары должна родиться девочка приблизительно в мае. А пока Керр наслаждается свободным времяпрепровождением и общением с подругами. Ведь она не по наслышке знает, что такое быть мамой младенца.
Многие обратили внимание на щечки Миранды и вспомнили, как она показывала свои тренировки, которые, как считают интернет-пользователи теперь, оказались бесполезными. А тогда и вовсе вызывали вопросы: поклонники волновались, безопасны ли они для ребенка.
Eva.ru: последние новости
Дорогая пропажа: приключения кольца Пэрис Хилтон за 2 миллиона долларов Спасибо, интернет! Несколько слов в защиту приложения для знакомств «Живот видно, когда рожать?»: в сети обсуждают видеоролик с Анастасией Костенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире18
Способы использования яичной скорлупы
Как одеться, чтобы выглядеть дорого1
Джамала родила первенца6
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение