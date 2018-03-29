Беременную Миранду Керр поймали папарацци

Модель Миранда Керр, находящаяся на последнем триместре беременности, прогулялась в Голливуде, где ее поймали папарацци. И хотя сама женщина вряд ли опубликовала бы подобные кадры у себя в социальных сетях, поклонники обрадовались, увидев Миранду в таком положении.

Уже совсем скоро Миранда и ее супруг, миллиардер Эван Шпигель станут родителями. Это будет первый совместный ребенок пары, Миранда уже воспитывает сына, родившегося от Орландо Блума. 34-летняя модель заметно округлилась и поправилась, но все равно предпочла надеть короткое платье с цветочным принтом, когда собиралась на прогулку с подругами.

Живот Миранды уже такой большой и круглый, что в сети испытали целую бурю эмоций, увидев новые фотографии модели. «Она сейчас лопнет, оказывается, и модели так выглядят» «Она не просто беременная, она очень беременная!» «Видно, фитнес не помог» «Какая милейшая! Прям настоящая женщина, а не супер-пупер как многие» «Мне даже страшно смотреть — у нее же сейчас воды отойдут!» «Ох, помню себя — выглядела так же, не думала, что супермодели тоже могут так выглядеть»

О беременности Миранды Керр стало известно в ноябре прошлого года. По слухам, у пары должна родиться девочка приблизительно в мае. А пока Керр наслаждается свободным времяпрепровождением и общением с подругами. Ведь она не по наслышке знает, что такое быть мамой младенца.

Многие обратили внимание на щечки Миранды и вспомнили, как она показывала свои тренировки, которые, как считают интернет-пользователи теперь, оказались бесполезными. А тогда и вовсе вызывали вопросы: поклонники волновались, безопасны ли они для ребенка.