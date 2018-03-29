Рики Мартин рассказал о том, как встретил своего мужа Джвана Йосефа

Рики Мартин стал героем cover story майского выпуска издания Attitude, журналистам которого 46-летний певец откровенно рассказал о своей личной жизни.

О знакомстве со своим будущем супругом Джваном Йосефом:

Я первый написал ему и мы общались так полгода, просто отправляя друг другу сообщения о жизни и разных экзистенциальных вопросах. Ничего о сексе, ничего сексуального. Я клянусь, что мы не отправляли друг другу откровенных снимков. Когда я впервые увидел его, меня переполняли эмоции и я сразу понял, что «женюсь на этом парне». И он подумал точно также, только сказал мне это позже.

Рики Мартин на обложке Attitude

О своей ориентации:

Я полностью отдавал себя своей карьере. Я не открывал двери для новых отношений и я не только о романтических отношениях. Я просто не хотел, чтобы люди знали о моей ориентации. Я боялся, что если я сяду и проведу с ними больше двух часов, то они узнают все обо мне, узнают о моей природе. Я потратил много энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию.

Напомним, что Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться больше двух лет назад. Отношения пары развивались стремительно, и спустя короткое время мужчины начали жить вместе. Осенью 2016-го пара объявила о помолвке. Однако узаконили свои отношения Рики и Джван только в январе этого года.

Фотография: Legion-Media Рики Мартин с супругом Джваном Йосефом