Ещё
Рики Мартин рассказал о том, как встретил своего мужа Джвана Йосефа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рики Мартин рассказал о том, как встретил своего мужа Джвана Йосефа 

Журнал ОК! 44 минуты назад
Рики Мартин стал героем cover story майского выпуска издания Attitude, журналистам которого 46-летний певец откровенно рассказал о своей личной жизни.
О знакомстве со своим будущем супругом Джваном Йосефом:
Я первый написал ему и мы общались так полгода, просто отправляя друг другу сообщения о жизни и разных экзистенциальных вопросах. Ничего о сексе, ничего сексуального. Я клянусь, что мы не отправляли друг другу откровенных снимков. Когда я впервые увидел его, меня переполняли эмоции и я сразу понял, что «женюсь на этом парне». И он подумал точно также, только сказал мне это позже.
Рики Мартин на обложке Attitude
О своей ориентации:
Я полностью отдавал себя своей карьере. Я не открывал двери для новых отношений и я не только о романтических отношениях. Я просто не хотел, чтобы люди знали о моей ориентации. Я боялся, что если я сяду и проведу с ними больше двух часов, то они узнают все обо мне, узнают о моей природе. Я потратил много энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию.
Напомним, что Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться больше двух лет назад. Отношения пары развивались стремительно, и спустя короткое время мужчины начали жить вместе. Осенью 2016-го пара объявила о помолвке. Однако узаконили свои отношения Рики и Джван только в январе этого года.
Фотография: Legion-Media Рики Мартин с супругом Джваном Йосефом
Журнал ОК!: последние новости
Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо стоимостью 2 миллиона долларов Фотография Крисси Тейген насмешила фанатов Слух недели: Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно встречаются
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире15
Способы использования яичной скорлупы
Как одеться, чтобы выглядеть дорого1
Джамала родила первенца6
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Криминал
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение