Возлюбленная Бена Аффлека навестила актера на съемках на Гавайях 

Бен Аффлек в последнее время активно подвергается критике в интернете — и дело не только в отсутствии интересных проектов в карьере Аффлека, но и во внешнем виде и образе жизни. Линдси Шукус, его девушка, поддерживает Бена в непростой для него период, поэтому прилетела навестить возлюбленного на Гавайях, где тот снимается в новом фильме «Тройная граница». После скандалов с разводом, алкоголизмом и новыми романами Бен пытается вернуть свою жизнь в привычную колею. Сейчас он работает над новым проектом для Netflix и посвящает много времени отношениям с Линдси. Правда, поклонники Аффлека недовольны, что подруга актера не активно поддерживает его борьбу с пьянством, а сама частенько составляет ему компанию. Сейчас пара старается дистанцироваться от сплетен в интернете и наслаждается отдыхом на побережье.
Напомним, что Бен начал встречаться с Линдси еще во время брака с Дженнифер Гарнер. Официально о романе актера и продюсера стало известно летом прошлого года, с тех пор их роман стремительно развивается, и пара даже подыскивает совместное жилье. попкорнnews