Стали чаще жениться. Меньше всего свадеб жители края играют в мае

В прошлом году в крае зарегистрировали 19 321 брак. Пик свадеб традиционно приходится на лето, а самое большое число их играют в июле. В 2017 году, в середине лета, в Прикамье обменялись кольцами почти три тысячи пар влюблённых, годом ранее — более 2,5 тысячи.

А вот в неблагополучном с точки зрения приметы мае в прошлом году рискнули расписаться лишь 680 молодожёнов, в 2016 году и того меньше — 655 пар. Даже в полупраздничном январе прикамцы женятся чаще!

Кстати, в прошлом году в крае заключили больше свадеб, чем в 2016 году. Число браков выросло аж на 10%. Но это неудивительно: в это десятилетие позапрошлый год стал самым провальным на свадьбы в Пермском крае. В 2016 г. свадьбы в нашем регионе сыграли 17 566 пар — впервые за многие годы число зарегистрированных браков в Прикамье упало ниже 21 тысячи.

Впрочем, у нас летом принято не только жениться, но и разводиться. В 2017 году больше всего браков расторгли в августе — 1024. В целом число разводов в крае за год подросло, но незначительно — на 1,9%. Как показывает многолетняя практика, чаще распадаются семьи, где нет детей. И чем их больше, тем заметно реже супруги решаются на развод.