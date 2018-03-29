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Шон Пенн признался в любви своей экс-супруге Мадонне: «С ней никто не сравнится»
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Шон Пенн признался в любви своей экс-супруге Мадонне: «С ней никто не сравнится» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В вечернем телешоу Стивена Колберта актеру в серии шуточных вопросов предложили выбрать между Мадонной и Бритни Спирс.
— не сомневаясь, ответил Шон Пенн. Мадонна и Пенн были женаты с 1985 по 1989 год, вместе снялись в киноленте 1986 года «Шанхайский сюрприз» и развелись после якобы имевших место побоев со стороны актера. Поп-звезда не раз и сама признавалась в любви к бывшему мужу — и в интервью, и лично. В 2016 году во время благотворительного мероприятия в Малави прямо на сцене Мадонна сказала экс-супругу: «Я все еще влюблена в тебя. После развода я люблю тебя даже больше».
После разрыва оба успели по разу заключить брак и развестись: Шон Пенн с 1996 по 2010 год был женат на актрисе Робин Райт, в отношениях с которой родилось двое сыновей, Медонна в 2000 году вышла замуж за режиссёра Гая Ричи. Развод последовал в 2008. В браке с Ричи у Мадонны родился сын Рокко, которому сейчас 17, также у певицы есть 21-летняя дочь Лурдес и четверо приемных детей из Малави: 12-летний Дэвид Банда, 12-летняя Мерси Джеймс и 5-летние Стелла и Эстер. А как ты думаешь, стоит ли Пенну и Мадонне воссоединиться?
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Фото:Instagram
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