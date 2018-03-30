«Новая любовь?»: Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с 20-летней Камилой Морроне

43-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо , который удостоился «Оскара» за роль в фильме «Выживший», начал новые романтические отношения. Известно, что сердцеед всегда выбирает себе в девушки известных представительниц шоу-бизнеса, но пока не планирует жениться. На днях его запечатлели с очередной возлюбленной, которой стала 20-летняя модель Камила Морроне.

В соцсетях обсуждают новые снимки Леонардо Ди Каприо, на счету которого — десятки успешных ролей в кино. Папарацци заметили его в компании некой Камилы Морроне, которая младше его на 23 года. Молодые люди не дают комментариев по поводу своих отношений, но судя по фото, на которых они держатся за руки, между ними явно нечто большее, чем дружба.

На недавних снимках можно увидеть, как Ди Каприо шел с новой избранницей по улице в Лос-Анджелесе, они направлялись в ресторан на завтрак, при этом эмоционально что-то обсуждали. Публикации не оставили фанатов актера равнодушными. Часть из них желает Леонардо жениться и родить детей, а другая часть считает, что он в принципе не создан для семьи, ведь о его многочисленных романах с длинноногими красавицами ходят легенды: «Отлично, новая любовь? Надолго ли эта?» «Ой, сколько уже было этих возлюбленных, то ли еще будет, заметили на очередном свидании, эх…» «Эх, не хочет парень жениться и правильно. А если и надумает, то явно не на этой 20-летней». «Сегодня эта стала возлюбленной, завтра другая, делов-то!»

«Зачем ему жена/дети, если он может каждый день с новой красоткой гулять и радоваться жизни?» «Жизнь бессмысленна без детей». «Вот не говорите глупостей, у каждого свой смысл и свои ценности в жизни». Примечательно, что практически с каждой возлюбленной Леонардо Ди Каприо совершал длительные велопрогулки, ведь он любит этот вид транспорта, который помогает ему сохранить хорошую физическую форму и бодрость духа.

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо замечали в компании разных красавиц. Некоторые поклонники считают его ветреным, так как он позволяет себе встречаться сразу с несколькими дамами сердца одновременно, а фанатам остается только обсуждать его бурные романы с красавицами.