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Новое устройство позволит заниматься сексом во время месячных
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Новое устройство позволит заниматься сексом во время месячных 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Учёные разработали особый девайс, который позволяет женщинам заниматься сексом во время месячных. При этом представительницы прекрасного пола и их партнеры не будут испытывать какого-либо дискомфорта. На рынок поступил интересный гаджет, напоминающий чашку, который позволяет женщинам спокойно заниматься сексом даже во время месячных. Это особая силиконовая чашка для менструаций многократного применения, которую можно одевать для интимных упражнений. Один гаджет рассчитан на использование в течение двух лет, он устанавливается чуть ниже шейки матки и создаёт особое вакуумное пространство, которое засасывает кровь, выделяющуюся во время менструации. Его плоская форма и ультратонкие стенки настолько высокого качества, что ни женщина, ни ее партнер даже не почувствуют этого гаджета во время занятий сексом, как утверждают производители. Они также подчеркивают, что устройство не токсично, оно не вызывает сухости или раздражений, а после установки его можно использовать непрерывно в течение 12 часов. В чашку собирается до 76 мл крови. Особая текстура создает фрикции, благодаря которым чашка сохраняется на месте. Гаджет является на 100% гипоаллергенным, он уже прошёл через одобрение Санитарного управления по контролю над продуктами питания и медикаментами США. Сообщается также о том, что чашка между использованиями требует очень простой и легкой очистки. Это не первый гаджет, предназначенный для занятий сексом во время менструаций. Если еще совсем недавно женщины их партнеры были вынуждены воздерживаться от интимных радостей во время определенных дней месячного цикла, то благодаря новым устройствам это уже не требуется. Конечно, в том случае, если менструация у женщин проходит без выраженных болевых симптомов, при которых сама мысль о сексе кажется неприятной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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